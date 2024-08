SWR1 Hits und Storys - Die TV-Show

Mit SWR1 Musikexperte Bernd Rosinus und der Band „PopHistory“

Präsentiert von Anna Lena Dörr

Große Stars, die mal ganz klein angefangen haben, spektakuläre Duette, bewegende Lebens- und Liebesgeschichten oder auch kuriose Streitereien hinter den Kulissen des Pop-Geschäfts.

Warum ging ein Song in die Geschichte ein, wie rächt man sich als Musiker an seiner Plattenfirma und wie bringt man Künstler zusammen, die gar nicht miteinander können? Was hat die Pop-Welt für verrückte Coverversionen zu bieten?

Am 24.9.2024 präsentiert der SWR eine ganz besondere Ausgabe der erfolgreichen Show von SWR1 RP, die zum ersten Mal für den SWR als TV-Show aufgezeichnet wird.

Datum: Dienstag, 24. September 2024 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Saalbau

Bahnhofstraße 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

Preis: 30,00 Euro Preis: 33,00 Euro Ticket Regional Mitwirkende: Pop History

Bernd Rosinus

Anna-Lena Dörr

Blicken Sie mit Moderatorin Anna Lena Dörr und SWR1 Musikexperte Bernd Rosinus hinter die Kulissen großartiger Songs.

Die Band „PopHistory“ setzt die Musik in einer mitreißenden Show beeindruckend in Szene. Licht- und Videoproduktionen machen die Show hautnah erlebbar und zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Bei SWR1 Hits und Storys werden u.a. Live-Streams, Fotos und Videos sowie SWR Fernsehsendungen produziert. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären sich die Besucher daher damit einverstanden, dass der SWR Bild- und/oder Tonaufnahmen von ihnen herstellen oder herstellen lassen darf. Der SWR ist berechtigt, diese Aufnahmen live und/oder zeitversetzt, unentgeltlich und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkungen in allen multimedialen Angeboten des SWR und/oder der ARD-Programmfamilie sowie in den sozialen Netzwerken/Drittplattformen (z.B. Facebook, Twitter, YouTube) und in Print zu veröffentlichen und zu verbreiten. Der SWR darf die Aufnahmen auch nutzen um auf zukünftige Veranstaltungen, auf sein Angebot oder auf den SWR/die ARD selbst hinzuweisen. Der SWR ist befugt, die eingeräumten und übertragenen Rechte und Befugnisse an Dritte weiterzugeben oder durch Dritte wahrnehmen zu lassen.