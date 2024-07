Live-Musik vom Feinsten auf dem Stadtfest in Zweibrücken am 26. Juli 2024

Datum: Freitag, 26. Juli 2024 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Alexanderplatz Zweibrücken

66482 Zweibrücken

Eintritt: frei Mitwirkende: 18.00 Uhr Offizielle Eröffnung des Stadtfestes

20.00-21.30 Uhr Gunnowend Rodriguez

21:45-00.00 Uhr The Queen Kings



Moderation: Steffi Stronczyk (SWR1)

Eintritt frei





Ein Abend voller Klassiker und Partyhymnen – das garantiert die SWR1 Hitsommernacht auf dem Stadtfest in Zweibrücken. Nach der offiziellen Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza, sorgen gleich zwei Bands für erstklassige Live-Unterhaltung auf der SWR1-Bühne am Alexanderplatz: „Gunnowend Rodriguez“ und „The Queen Kings“.

Das Trio „Gunnowend Rodriguez“ hat ein vielseitiges Programm im Gepäck und überzeugt durch neue Interpretationen altbekannter Songs in mehrstimmigem Gesang. Die Besucher dürfen sich auf Gute-Laune-Klassiker wie „Lemon Tree“ von Fools Garden und „Girls just wanna have fun“ von Cindy Lauper freuen. Diese gehören ebenso zum Repertoire wie die etwas sanfteren Stücke von Sting bis hin zu den Eagles. In Zweibrücken starten die drei ihre Show um 19:30 Uhr.

„The Queen Kings“ übernimmt dann um 21.45 Uhr – Sie gilt als eine der besten Queen-Tribute-Bands und tourt schon seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa.

Kenner schätzen die Band für Ihre Authentizität – sie haben sich den Queen-Sound bis ins kleinste Detail zu eigen gemacht, bleiben aber dennoch sich selbst treu und behalten eine eigene Note. So wirken sie nicht wie eine farblose Kopie, sondern überzeugen das Publikum jedes Mal mit ihrer Leidenschaft und Begeisterung.

In der zu 100% live gespielten Show darf man neben den Welthits wie „A kind of magic“, „Don’t stop me now“ und „We are the champions“, auch einige Überraschungen erwarten. Ganz im Sinne des extrovertierten und theatralischen Freddie Mercury nutzen die Queen Kings das umfangreiche und vielseitige Repertoire von Queen, um mit feinem Gespür für Dramaturgie und einer genau abgestimmten Lightshow eine spannende und kurzweilige Show mit vielen Höhepunkten zu produzieren, die voll unter die Haut geht.

SWR1 Rheinland-Pfalz holt mit der „Hitsommernacht“ erstklassige Live-Musik und die größten Hits aller Zeiten auf die Bühne in Zweibrücken und sorgt mit Moderatorin Steffi Stronczyk für ausgelassene Partystimmung bis in die Nacht.