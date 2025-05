SWR1 Hitsommernacht am Alexanderplatz

Live-Musik vom Feinsten auf dem Stadtfest in Zweibrücken am 25. Juli 2025

Datum: Freitag, 25. Juli 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Alexanderplatz Zweibrücken

66482 Zweibrücken

Eintritt: frei Programm: 18:00 Uhr Offizielle Eröffnung

19:30 Uhr Schlappengas

21:00 Uhr Shebeen

Mitwirkende: Moderation: Steffi Stroncyk, SWR1

Ein Abend voller Klassiker und Partyhymnen – das garantiert die SWR1 Hitsommernacht auf dem Stadtfest in Zweibrücken. Nach der offiziellen Eröffnung des Festes um 18:00 Uhr durch Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitza, Rosenkönigin Dilara I. und SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk, sorgen gleich zwei Bands für erstklassige Live-Unterhaltung auf der SWR1-Bühne am Alexanderplatz: „Schlappengas“ und „Shebeen“.

Mit der Band Schlappengas ist „Live-Musik“, einfach und unkompliziert, Spaß und Unterhaltung garantiert! Unter diesem Motto präsentieren Nicole, Hacky, Hanno und Daniel handgemachte Unplugged Musik für ein junges und jung gebliebenes Publikum. Durch jahrelange Live-Erfahrung und ein umfangreiches Repertoire, treffen die vier Musiker garantiert jeden Geschmack. In Zweibrücken startet die Band ihre Show um 19:30 Uhr.

Shebeen – dieser Name steht seit vielen Jahren für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau. Ganz gleich welches Event, welche Bühne, welcher Anlass, Shebeen treffen immer den richtigen Ton. Ob rassige Latino Rhythmen, laute Gitarren oder die leisen, gefühlvollen Klänge am Piano – betritt diese Band die Bühne, ist für jedes Ohr etwas dabei. Christoph Melzer an der Gitarre, Günther Geiger am Keyboard, Thomas Ludwig am Schlagzeug und Dietrich Bechtel, Bass: Jeder Künstler für sich virtuos am Instrument, verstehen sich die Musiker nach Jahren des gemeinsamen Jammens auf und neben der Bühne blind. Dazu gesellen sich Amy Sue, Stephanie Crutchfield und Isaac Roosevelt außergewöhnliche und hochdekorierte Stimmen mit enormem Entertainmentfaktor.

SWR1 Rheinland-Pfalz holt mit der „Hitsommernacht“ erstklassige Live-Musik und die größten Hits aller Zeiten auf die Bühne in Zweibrücken und sorgt mit Moderatorin Steffi Stroncyk für ausgelassene Partystimmung bis in die Nacht.