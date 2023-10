SWR1 Hits und Storys – Die Show

2024 gibt es wieder eine komplett neue Staffel der beliebten Show rund um die größten Hits aller Zeiten – mit SWR1 Musikexperte Bernd Rosinus und der Band „PopHistory“.

Große Stars, die mal ganz klein angefangen haben, spektakuläre Duette, bewegende Lebens- und Liebesgeschichten oder auch kuriose Streitereien hinter den Kulissen des Pop- Geschäfts. 2024 gibt es wieder eine komplett neue Staffel der beliebten Show rund um die größten Hits aller Zeiten. Warum ging ein Song in die Geschichte ein, wie rächt man sich als Musiker an seiner Plattenfirma und wie bringt man Künstler zusammen, die gar nicht miteinander können? Was hat die Pop-Welt für verrückte Coverversionen zu bieten? Natürlich darf im Jahr nach dem Tod der großartigen Tina Turner eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin nicht fehlen.

Blicken Sie mit Bernd Rosinus hinter die Kulissen großartiger Songs.

Die Band „PopHistory“ setzt die Musik in einer mitreißenden Show beeindruckend in Szene.

Licht- und Videoeffekte machen die Show hautnah erlebbar und zu einem unvergesslichen Erlebnis.