Wegen der hohen Nachfrage gibt Herbert Grönemeyer in Karlsruhe ein Zusatzkonzert – Open-Air auf dem Schlossplatz mit Projektion auf die 170 Meter breite Schlossfassade und einer eigens für die in Konzerte in Karlsruhe zusammengestellten Setlist.

Als Schauspieler wurde er mit dem epochalen Meisterwerk „Das Boot“ bundesweit bekannt, sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1984 mit „4630 Bochum“. Heute gilt Herbert Grönemeyer, dessen neuestes Studioalbum „Das ist los“ im März erschienen ist, mit über 19 Millionen verkauften Tonträgern als der wohl erfolgreichste zeitgenössische deutsche Musiker. Datum: Samstag, 10. August 2024 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Schlossgelände

Schloss

76131 Karlsruhe

Lageplan Kategorie 1 ab: 122,50 Euro Kategorie 2 ab: 92,50 Euro Kategorie 3 ab: 62,50 Euro Eventim Programm: Tickets unter eventim.de