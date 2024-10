Es ist die soundsovielte Tournee des Superstars aus dem Ruhrpott. Mittlerweile hat er sogar richtig Spaß am Reisen. "Ja! Ich sehe mir alles genau an!" So kommt Helge Schneider auch zu Dir!

"Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum. Und: ich will, dass die Leute sich nicht mehr so ernst nehmen können. Sie sollen lachen. Wenn nicht, auch egal. Ich für meinen Teil finde vieles ja überhaupt nicht lustig. Aber das muss man verstehen. Ich sehe mich ja tagein tagaus im Spiegel. Datum: Samstag, 22. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: SWT Arena Trier

Fort Worth-Platz 1

54292 Trier

Lageplan 1: 50,00 Euro 2: 46,00 Euro 3: 42,00 Euro 4: 36,00 Euro Eventim Vorsicht!: Der Schock könnte tief sitzen, wenn ich die Perücke abziehe!" Es ist eine "Bedrohung für die ganze Familie! Trotzdem: ich gebe nicht auf!" Die Band zupft und dudelt die schönsten Kompositionen von Helge Schneider. Er hat ja Unzählige geschrieben. Ach was, geschrieben, er schreibt ja gar nichts auf. Hat alles im Kopf! Helge Schneider wird 70. " Hätte ich nie gedacht, als ich geboren wurde, dass ich mal 70 werde! Was für eine willkommene Überraschung!" Also: wer Helge Schneider noch einmal sehen will, nix wie hin! Die Band: Helge Schneider Klavier (diverse andere Instrumente) Sandro Giampietro Gitarre Reinhard Glöder Kontrabass Willy Ketzer Schlagzeug Sergej Gleitman Geige Bodo Oesterling