Die markante, tiefe Stimme von Sänger Brad Roberts bleibt bis heute im Gedächtnis. Nach längerer Pause knüpften die kanadischen Folk-Rocker 2018 an ihren großen Erfolg von vor 25 Jahren an und gaben eine umjubelte Jubiläumstour in Nordamerika.

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung zunächst vom 30. Mai 2020 auf den 29. Mai 2021 und jetzt auf den 25. Mai 2022 verlegt.

Corona bedingt kommen die Crash Test Dummies nun im Mai 2022 mit einer ausgedehnten Tour erstmals wieder nach Europa und geben ihr Hit-Album "God Shuffled His Feet" in Gänze zum besten plus aller Hits ihrer langen Karriere!

Es ist 30 Jahre her, dass die Band ihr Debüt-Album "The Ghosts That Haunt Me" aufnahm. Die Kanadier landeten mit "Superman’s Song" ihren ersten Hit und dem kanadischen Juno Award folgten viele weitere internationale Preise und zahlreiche Top 10 Chartplatzierungen weltweit. Auf der Tour spielt die Band das komplette Erfolgsalbum "God Shuffled His Feet” sowie alle Hits und Lieblingssongs der Fans aus ihrem breiten Repertoire. Die Gründungsmitglieder Brad Roberts, Ellen Raid, Dan Roberts und Mitch Dorge werden auf der Bühne von Stuart Cameron und Marc Arnould unterstützt.