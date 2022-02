John Lees' Barclay James Harvest

Im Jahre 1987 wurde der Band die Ehre zu teil, als erste westliche Rockband ein Konzert in Ost-Berlin zu spielen. Coronabedingt kommen Barclay James Harvest mit Frontmann, Sänger, Gitarrist und Mitbegründer John Lee's sowie mit dem Bassisten/Sänger Craig Fletcher, Keyboarder Jez Smith und Drummer Kevin nun am 29. April 2022 nach Neustadt/Weinstrasse.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Konzert zunächst vom 20. November 2020 auf den 6. November 2021 und nun auf den 29. April 2022 verlegt.

Die Tournee steht unter dem Motto "Best of Classic Barclay", bei dem die Band viele Titel aus der großen kreativen und produktiven Barclay Ära spielen werden, vor allem aber Hits aus den frühen 70ern wie "Hymn", "Mockingbird" "Poor Man’s Moody Blues" und "Child Of The Universe", die längst zu Klassikern der Rockmusik wurden.