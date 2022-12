Beth Hart auf der Zitadelle Mainz

Gerade war sie für mehrere ausverkaufte Konzerte in Deutschland. Jetzt kommt Beth Hart am 28. Juli 2023 auf die Zitadelle nach Mainz.

Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und retuschierter Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Noch nie hat sich die Grammy-nominierte Sängerin auf einer Platte so roh präsentiert wie auf "War In My Mind". Auf dem Album geht sie offen mit ihren inneren Dämonen um und offenbart den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre bisherigen Erfolge und Rückschläge im Leben.



"Mehr als bei jedem anderen Album, das ich bisher gemacht habe, bin ich auf diesen Songs ganz ich selbst gewesen", erklärt die Sängerin. "Mein innerer Heilungsprozess hat sehr lange gedauert, doch inzwischen fühle ich mich mit meiner dunklen Seite, meiner Verrücktheit und den Dingen, für die ich mich so lange schämte, sehr wohl."

Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Sie hat weltweit mehrere ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte in historischen Veranstaltungsorten wie dem Ryman Auditorium in Nashville und der Royal Albert Hall in London, und füllt den ZiggoDome in Amsterdam mit über 11.000 Fans. Sie stand sechsmal an der Spitze der Billboard Blues Charts, erhielt Doppelplatin und hatte eine Reihe von Top-10-Alben in ganz Europa in den Charts.