Zuletzt war Beth Hart 2019 für mehrere ausverkaufte Konzerte in Deutschland - die bisher erfolgreichste Deutschland-Tournee überhaupt für diese Ausnahmekünstlerin. Nun kommt sie am 12. November 2022 mit der "Thankful Tour 2022" in die Arena Trier.

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Konzert vom 30.10.2020 zunächst auf den 12.11.2021 und nun auf den 12.11.2022 verlegt. Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und retuschierter Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Noch nie hat sich die Grammy-nominierte Sängerin auf einer Platte so roh präsentiert wie auf "War In My Mind". Auf dem Album geht sie offen mit ihren inneren Dämonen um und offenbart den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre bisherigen Erfolge und Rückschläge im Leben.



"Mehr als bei jedem anderen Album, das ich bisher gemacht habe, bin ich auf diesen Songs ganz ich selbst gewesen", erklärt die Sängerin. "Mein innerer Heilungsprozess hat sehr lange gedauert, doch inzwischen fühle ich mich mit meiner dunklen Seite, meiner Verrücktheit und den Dingen, für die ich mich so lange schämte, sehr wohl." Beth Hart muss sich wahrlich für gar nichts schämen. Schon gar nicht für ihre Musik, die Sie am 12. November 2022 in der Arena Trier live erleben können. Datum: Samstag, 12. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr Ort: Arena Trier

Fort Worth-Platz 1

54292 Trier

06 51 - 46 290 103

Lageplan Tickets ab: 60,45 Euro