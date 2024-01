DJ Oliver Franze

Meine Lieblingsplatte aus den wilden 70er:

Meine absolute Lieblingsplatte aus den 70ern und wahrscheinlich auch überhaupt ist "Wish You Were Here" von Pink Floyd.

Meine erste Platte, die ich mir gekauft hatte:

Meine erste Musik-Platte war eine Kassette, oder eigentlich eher zwei. Einmal Geier Sturzflug "Heiße Zeiten" und zum Zweiten die Spider Murphy Gang – "Live!".

Mein DJ-Motto:

Solange Tanzen bis das Wasser von der Decke tropft.

Die beste Vorbereitung auf 5 Stunden Plattenteller drehen ist ...

Kurz dehnen, das Adrenalin hochfahren, Stimme ölen und dann… LOS!

Um richtig für den Abend gerüstet zu sein, trage ich ...

… meine Unterhosen drei Nummern zu klein, damit ich auch bei Prince noch richtig mitsingen kann.

Die SWR1-"Night-Fever"-Party ist dann so richtig am kochen, wenn ...

… das Wasser von der Decke tropft. (Naja, DJ-Motto ist DJ-Motto)

Hinter den Plattentellern raste ich total aus, wenn ...

… das Publikum zusammen mit mir den Spagat-Rock „tanzt“. Und natürlich wenn spontan zweihundert Tänzer/innen Freestyle als Linedance tanzen.

Ich tanze selbst am liebsten auf:

… der Bühne ;-)

Die Gäste sollen merken, dass die Party vorbei ist, wenn...

… die Polizei kommt und den DJ abführt, damit er die Musik nicht wieder anmacht.

Ich selbst spiele (besser) keine Luftgitarre, weil ...

Wie? Keine Luftgitarre? Aber die brauche ich doch dringend für den Spagat-Rock.

Ich kann mich so richtig von einer SWR1-"Night-Fever"-Party erholen mit ...

Ich erhole mich nicht VON sondern MIT einer SWR1-„Night-Fever“-Party.

Wenn ich nicht gerade am Plattenteller stehe, mache ich am liebsten ...

Mit Freunden treffen und gut Essen.