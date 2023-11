Alex Christensen & Berlin Orchestra

per Mail teilen

Am 24. August 2024 treffen Techno und Dance auf Klassik und verschmelzen zu einem gigantischen Liveerlebnis.

Alex Christensen gehört seit den 90ern zu den erfolgreichsten Musikproduzenten und DJs Deutschlands und war der tonangebende Mitinitiator der damaligen Techno-, Dance- und Eurodance-Bewegung.

Mit Hits wie „das Boot“, „United“ oder dem Sommerhit des Jahres 1990 „Ritmo de la noche“ hat er bereits zu dieser Zeit auf den Dancefloors Kultstatus erreicht.

Weltstars wie „Paul Anka“ oder „Raid Said Fred“ vertrauten sich ihm musikalisch an und mit seinem Innovationsgeist hat er es geschafft, die Hits der 90er auch in die heutige Zeit zu katapultieren.

Millionen verkaufte Tonträger und hunderttausende Besucher sind der Beweis für ein zeitgemäßes, musikalisches Angebot.

Auf der Loreley feiert er jetzt erstmalig die Black & White Party, alle Gäste sind aufgefordert sich in schwarz/weiß zu kleiden und zum Sound von Alex Christensen den Felsen zum Dancefloor zu verwandeln.