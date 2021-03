per Mail teilen

Elektroschrott ist wertvoll, trotzdem ist die Recycling-Quote schlecht und viele Altgeräte landen illegal in Afrika. Jetzt soll eine Öko-Design-Richtlinie der EU-Kommission Abhilfe schaffen.

Martin Thiel aus der SWR Umweltredaktion hat ein paar Fakten gesammelt und stellt Ihnen die neuen Vorgaben für Elektrogeräte vor.

Zahlen

Die Probleme des Elektroschrotts sind vergleichbar mit denen des Plastikmülls. Und es gibt viel zu viel davon: Jedes Jahr entstehen zehn Millionen Tonnen Elektroschrott in Europa und damit der am schnellsten wachsende Müllberg. Pro Kopf kommen rund 20 Kilogramm pro Jahr dazu, aber nur ein Drittel davon wird richtig entsorgt. Schätzungen zufolge lagern in jedem Haushalt 200 Kilogramm alte Elektrogeräte, vom Kabel übers Handy, Faxgeräte, Computer, Nähmaschinen, bis zu Fernsehern und Kühlschränken.

Nur etwa ein Drittel des Elektroschrotts wird in Deutschland fachgerecht entsorgt.

Das Problem

Die Lebensdauer vieler Geräte wird immer kürzer. Früher hat man ein Telefon Jahrzehnte lang genutzt, Handys dagegen tauschen viele schon nach einem Jahr aus. Waschmaschinen hielten früher 30 Jahre und konnten repartiert werden. Heute lohnt sich die Reparatur oft nicht mehr, denn neu kaufen ist billiger. Besser wäre es, wir würden die Dinge länger nutzen.

Wie kommt es zu dem Export nach Afrika?

Nur ein Drittel des Elektroschrotts wird in Deutschland fachgerecht entsorgt. Den übrigen Großteil exportieren wir nach Afrika, wo er nicht sachgerecht entsorgt wird, sondern Mensch und Umwelt mit Schwermetallen belastet.

Das Problem bei der Entsorgung in Deutschland ist, dass es bei uns zu wenig effektive Kontrollen und zu geringe Strafen für illegalen Export gibt. Dafür wird eine rechtliche Grauzone genutzt: Geräte, die noch verwendbar sind, dürfen exportiert werden. Aber das ist oft getarnter Müll und das Risiko erwischt zu werden, ist gering. So gehen am Ende auch wichtige Rohstoffe verloren, weil die alten Geräte nicht fachgerecht zerlegt werden. Eine neue EU-Richtlinie soll das nun ändern.

Was bringen die neuen EU-Öko-Design-Richtlinien?

Der Ansatz ist gut und richtig. Erreicht werden soll, dass defekte Geräte repariert, statt weggeworfen werden. Großgeräte - wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher - sollen dann wieder nutzbar sein. Dafür müssen laut Richtlinie:

Hersteller Ersatzteile länger vorhalten, wie zum Beispiel sieben Jahre bei Kühlgeräten und zehn Jahre bei Waschmaschinen.

Produkte so gestaltet werden, dass Komponenten mit herkömmlichen Werkzeugen "zerstörungsfrei" auseinandergebaut werden können. Auch müssen die Hersteller Reparaturinformationen mitliefern.

Kurz: Es soll sich lohnen, ein altes Gerät noch mal in Schuss zubringen, anstatt ein neues zu kaufen. Da es sich um eine EU-Verordnung handelt, gilt sie wie ein Gesetz. Das heißt, als Kunde hat man einen Anspruch darauf, dass es Ersatzteile gibt.

Fazit

Es wird spannend, ob diese Öko-Design-Richtlinie greift. Andere Gesetze in Sachen Recycling-Kontrolle sind aktuell noch zahnlose Tiger. Zumindest müssen Hersteller ihre Geräte jetzt reparierbarer herstellen. Für Kleingeräte - wie Handys und Tablets - gilt das noch nicht. Eine neue Verordnung der EU-Kommission ist für Ende 2021 geplant. Dann sollen, laut Europäischem Verbraucherzentrum (EVZ), auch Smartphones und Ladekabel umfasst sein.