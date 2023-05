per Mail teilen

Die meisten kennen sie als Sportmoderatorin: Jetzt übernimmt Esther Sedlaczek als neue Gastgeberin die Show "Frag doch mal die Maus" im Ersten. Worauf sie sich dabei besonders freut, hat sie uns im SWR1 Interview verraten.

SWR1: Wie groß ist für Sie der Unterschied zwischen Viererkette erklären, die nicht verteidigt hat und einer Familien-Show, die auf Wissen setzt und sich ausdrücklich auch an junge Zuschauer richtet?

Esther Sedlaczek: Es ist natürlich ein riesen Unterschied, auch schon was den Inhalt der Sendung angeht. Ich tue mich immer schwer, solche Dinge zu vergleichen. Wie gesagt, hier ist es ja augenscheinlich, wo die Unterschiede liegen. Die größte Herausforderung und gleichzeitig riesen Vorfreude — und für mich auch einer der Punkte, weshalb ich gesagt habe, ich würde das super gerne machen — ist die Zusammenarbeit mit Kindern.

Die Zusammenarbeit mit Kindern liegt mir total am Herzen.

Ich bin selber ein Familienmensch, ich bin gerne mit Kindern. Ich bin natürlich gerne mit meinen Kindern und ich finde, das hat immer etwas wahnsinnig authentisches, diese Gespräche mit Kindern. Ich finde das auch immer wahnsinnig süß und sehr unterhaltsam und spontan was dabei rumkommen kann.

Familie und Kinder

SWR1: Zwei Kinder haben Sie im Vorschulalter — vereinfacht das die Sache der Moderation von "Frag doch mal die Maus"?

Sedlaczek: Das weiß ich gar nicht, auch schon vor meinen Kindern bin ich immer sehr gut mit Kindern klar gekommen und habe mich gerne mit Kindern auseinandergesetzt. Meine Cousine hatte beispielsweise schon vor mir Kinder und ich fand das auch schon immer total toll mit denen Zeit zu verbringen.

Aber klar, es hilft natürlich in Sachen Verständnis auch für die Situation für ein Kind. Man weiß ungefähr, wie alt es ist und was dem kleinen Menschen vielleicht auch durchs Köpfchen geht, weil man das an seinen eigenen Kindern erlebt. Und dadurch vielleicht auch Dinge noch ein Stück weit besser nachvollziehen kann und das kann natürlich in vielen Situationen auch helfen.

SWR1: Ich vermute mal, als ARD-Frau, dürfen Ihre Kinder die "Sendung mit der Maus" Sonntag vormittags gucken? Dürfen sie dann auch "Frag doch mal die Maus" mit Mama gucken?

Sedlaczek: Ja, dürfen sie definitiv, beziehungsweise die Ältere, der Kleine ist noch ein bisschen zu klein, der versteht das alles noch nicht und wird auch zu diesem Zeitpunkt schon im Bett liegen und schlafen.

Aber die Große wird natürlich schauen dürfen, auch wenn das eigentlich eher die Zeit ist, zu der sie schon im Bett liegt, aber in dem Fall machen wir eine Ausnahme. Sie hat mich auch schon oft genug in Studios begleitet und kann das alles ganz gut nachvollziehen, was da passiert.

Ausblick auf die Show

SWR1: Verraten Sie uns ein oder zwei Ihrer Lieblings-Fragen, die heute Abend an die Maus gestellt werden?

Sedlaczek: Es wird eine Frage zum Thema Fußball gestellt — da habe ich mich direkt wieder zu Hause gefühlt. (lacht)

Und zwar: Wie viele Kilometer legt ein Fußball in einem bestimmten Spiel zurück? In diesem Fall ist es das Spiel zwischen dem VFB Stuttgart und Borussia Dortmund am 28. Spieltag gewesen.

Ich war selbst sehr überrascht über das Ergebnis, das ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten werde.

SWR1: Ich würde mal schätzen, so 50 Kilometer. Liege ich damit ganz falsch?

Sedlaczek: Ja! (lacht) Nein, ich lasse das jetzt mal unkommentiert, aber es ist nicht richtig.

Außerdem haben wir noch ein ganz anderes tolles Experiment! Ich glaube, wir kennen das alle: Wenn man sich als Kind schön in seinen Sessel gesetzt hat und dachte "Mensch, alles ganz gemütlich", gerade dann kommt irgendwer und will staubsaugen und man muss wieder aufstehen. Eigentlich wäre es total toll, wenn man einfach sitzen bleiben könnte — da haben wir das Experiment gewagt, wie viele Staubsauger-Kabel es eigentlich bräuchte, um diesen Sessel wegzuziehen.

Wir haben da sehr interessante Fragen und tolle Fragen-Kinder, es wird eine unterhaltsame Sendung.

SWR1: Auf die Idee muss man erstmal kommen...

Sedlaczek: Das ist die große Kunst der Kinder. Es ist eigentlich schade, dass die Erwachsenen das in der Form nicht mehr haben. Oder einfach diesen Mut Fragen zu stellen, die einem selbst vielleicht manchmal ein bisschen doof vorkommen, aber überhaupt nicht doof sind.

Vorbilder und prominente Gäste

SWR1: Ich muss etwas unhöflich sein und thematisieren, dass Sie noch keine 40 sind und zwar deshalb, weil Sie die Zeit der großen Familien-Shows wie "Am laufenden Band" mit Rudi Carrell oder "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff allenfalls als Internet-Video gesehen haben und nicht in echt Samstagabend — sozusagen nach der Badewanne im Schlafanzug. Haben Sie so eine Art Vorbild für eine Samstagabend Show?

Sedlaczek: Ich bin grundsätzlich jemand, der keine Vorbilder hat. Es gibt immer Moderatoren und Moderatorinnen, die ich toll finde, aber ich habe mir immer gesagt:

"Ich bin ich und andere sind andere" und Authentizität ist mir wahnsinnig wichtig.

Bei mir war es natürlich die "Wetten, dass?" -Zeit. Thomas Gottschalk ist für mich aber auch kein riesen Vorbild. Aber das ist die Unterhaltungs-Sendung, mit der ich groß geworden bin. Insofern Vorbild nein. Mir ist es einfach wichtig Spaß zu haben und das wünsche ich mir auch für die Gäste und Kinder.

SWR1: Auf welchen prominenten Gast freuen Sie sich am meisten?

Sedlaczek: Wir haben ehrlich gesagt wirklich in jedem Team total tolle Gäste! Wir haben Nico Santos, Mark Forster, Michael Kessler, Carolin Kebekus, Horst Lichter — mit neuer Frisur möchte ich fast sagen (lacht) —, das wird sich in der Show dann klären. Wir haben wirklich ganz tolle Gäste, mit denen es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.

Sendetermin

Auf die erste neue Folge der "Frag doch mal die Maus-Show" mit Fernsehmoderatorin Esther Sedlaczek können Sie sich am 20.05.2023 ab 20:15 Uhr (Das Erste) freuen!

Das Interview führte Hanns Lohmann.