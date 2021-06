per Mail teilen

Blumen gehören nicht in die Natur, sondern auch in den Kochtopf - denn sie sorgen auf dem Teller nicht nur für Farbe. Wir sagen Ihnen welche Blüten essbar sind und haben die passenden Rezeptideen gesammelt.

Essbare Blüten sind ein Hingucker, egal ob als Dekoration oder als Zutat in Salaten, Hauptgerichten, Gebäck und Desserts. Neben dem bunten Akzent beim Servieren haben sie noch eine weitere wichtige Funktion: Sie sorgen für ein besonderes Aroma. Aber aufgepasst - nicht alles, was in Ihrem Garten blüht, ist essbar.

Welche Blüten sind zum Kochen oder Backen geeignet?

Im Frühling wachsen zum Beispiel Veilchen, Vergissmeinnicht, Magnolien und Schlüsselblumen, im Sommer unter anderem Phlox, Rosen, Lavendel, Ringelblumen, Taglilien, Eis-Begonien, Kornblumen und verschiedene Kräuter. Im Herbst kommen dazu noch Dahlien und Chrysanthemen. Ansonsten sind auch Flieder, Löwenzahn, Gänseblümchen, Hibiskus, Sonnenblumen und Kapuzinerkresse essbar.

Generell gilt: Je intensiver der Duft, desto intensiver auch das Aroma. Lavendel und Jasmin sind also dementsprechend geschmacklich dominanter als zum Beispiel die Ringelblume.

Und: Wenn man sich nicht sicher ist, die Blüte besser nicht essen, denn das kann im Ernstfall zu Magenproblemen oder Vergiftungserscheinungen führen.

Was muss ich beim Zubereiten beachten?

Zum einen sollten Sie nur ungespritzte Pflanzen am besten aus dem Garten verwenden und die Blumen frisch pflücken oder kaufen. Beim Kauf ist es wichtig darauf zu achten, die Pflanze als Gemüse- und nicht als Zierpflanze zu kaufen - denn die wurde im Vorhinein anders behandelt. Wenn sich die Blüten gerade geöffnet haben, ist das Aroma am intensivsten.

Sollen die Blüten in Essig oder Öl angesetzt werden, ist es sinnvoll, die Blüten bereits am Vormittag zu ernten, damit sich die ätherischen Öle durch die Sonneneinstrahlung nicht bereits verflüchtigt haben.

Bevor die Blüten im Topf oder in der Pfanne kochen, am besten folgendermaßen vorgehen: Zuerst die Pflanze ausschütteln, um Insekten zu entfernen, dann wenn nötig mit kaltem Wasser abwaschen und trocken tupfen. Stiele, Kelchblätter und Stempel mit Staubgefäßen müssen entfernt werden. Bei Rosen außerdem der oft bittere Blütenansatz. Es ist auch möglich, die Blüten im Ganzen ein paar Stunden zu konservieren, dafür kann man diese in ein Wasserbad legen.