Egal ob auf dem Kuchen, mit einem Becher Eis oder einfach pur - ein Sommer ohne Erdbeeren ist kein Sommer. Wir haben für Sie Erdbeerfelder zum Selbstpflücken gesammelt.

Endlich ist es soweit, die Erdbeersaison hat begonnen. Im Supermarkt und beim Erdbeerstand locken Schälchen mit den süßen roten Beeren. Wer lieber selber aktiv wird, kann die Erdbeeren allerdings auch direkt vom Feld holen, auf Erdbeerfeldern für Selbstpflücker.

Dauer 6:56 min Sendezeit 20:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Erdbeeren in der Corona-Krise – Preise und Qualität Inwieweit wird die diesjährige Erdbeerernte durch die Corona-Krise überschattet? Sind deutsche Früchte wirklich leckerer – und wie teuer werden sie voraussichtlich?

Erste Selbstpflückfelder geöffnet

In der Westpfalz haben etwa haben bereits die ersten Felder der Firma Erbeerland Ernst & Funck in Eisenberg geöffnet. Auch der Obsthof Schüler in Drais und der Erbeerverein in Mainz Hechtsheim sind wieder für Besucher zugänglich.

Trotz der Corona-Pandemie, kann man hier wieder selbst aufs Feld, um frische Erdbeeren zu ernten. Doch auch für Selbstpflücker gelten besondere Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Es wird mit Mundschutz geerntet und die Ausbeute am Ende selbst gewogen. Selbstverständlich muss auf den Feldern auch der Mindestabstand eingehalten werden. Trotz aller Vorschriften ist Naschen weiterhin erlaubt.

Wir haben Ihnen eine Übersicht von Selbstpflückfeldern in Rheinland-Pfalz zusammengestellt. Also fragen Sie einfach bei dem Hof in Ihrer Region nach, ob Sie schon zum Pflücken (und Naschen) vorbeikommen können. Wenn Ihr Lieblingshof auf der Liste fehlt, schreiben Sie gerne eine Nachricht über das Kontaktformular.

Am besten am frühen Morgen ernten

Wenn Sie jetzt Lust bekommen habt, selbst aktiv zu werden, haben wir noch ein paar Tipps für Sie. Am besten solltet Sie früh aufstehen, um Erdbeeren pflücken zu gehen, denn morgens sind die Erdbeeren am nährstoffreichsten. Gesammelt werden die Beeren am besten in flachen Körben, damit sie nicht vom Gewicht der darüberliegenden Früchte zerdrückt werden. Pflücken Sie nur reife Erdbeeren. Ist oben noch ein weiß-gelblicher Rand zu erkennen, muss die Erdbeere noch weiter reifen. Die Blätter sollte man immer mitpflücken, denn so sind die Erdbeeren länger haltbar.

