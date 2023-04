Endlich gibt es wieder heimische Erdbeeren. Welche Vitamine sie enthalten und worauf man beim Genießen achten sollte, erklärt Ernährungsexpertin Anne Iburg.

Viele Vitamine in der Erdbeere

SWR1: Was steckt an Vitaminen in der Erdbeere?

Anne Iburg: Die Erdbeere ist reich an Vitamin C, so viel wie auch in Zitrusfrüchten enthalten ist. Und sie hat viel Folsäure, die zu den B-Vitaminen gehört.

SWR1: Ist es in Hinsicht auf den Vitamin-Gehalt egal, wo und wie die Erdbeeren aufgewachsen sind?



Iburg: Das Wichtigste ist die Frische der Erdbeere. Wenn ich sie also selber pflücke oder wenn sie keinen weiten Transportweg hat und wenn sie bei bester Reife geerntet wird, hat sie sicherlich mehr gesunde Stoffe, also mehr Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, als eine Erdbeere, die unreif geerntet wurde und einen langen Weg gehabt hat, um in den deutschen Supermarkt zu kommen.

Mit mehr Sonne schmecken die Erdbeeren besser.

SWR1: Jetzt im Frühjahr kommen die ersten heimischen Erdbeeren in den Verkauf. Das Wetter ist ja noch nicht so toll. Viele warten lieber noch mit dem Kauf, weil sie meinen, die Erdbeeren schmecken noch nicht. Merkt man das wirklich?

Iburg: Je mehr Sonne Erdbeeren kriegen, umso mehr Zucker bilden sie und sicherlich auch Geschmacks- und Aromastoffe. Umso besser schmecken sie auch.

Frische, sonnengereifte Erdbeeren schmecken am besten und haben die meisten Vitamine.

Erdbeeren können bei Krankheiten helfen

SWR1: Stimmt es eigentlich, dass Erdbeeren auch bei manchen Krankheiten helfen können, wie zum Beispiel einem chronisch entzündeten Darm?

Iburg: Ja. Erdbeeren haben viele sekundäre Pflanzenstoffe. Unter anderem Polyphenole, denen man nachsagt, dass sie uns vor Entzündungsprozessen schützen können, insbesondere dann auch beim entzündeten Darm.

SWR1: Nicht schlecht! Also ein Tausendsassa, die Erdbeere. Gibt es eigentlich eine ideale Tageszeit zum Obstessen? Es heißt ja, abends vor dem Schlafen gehen ist das eher keine gute Idee?

Iburg: Direkt vor dem Schlafengehen sollte man sowieso nicht unbedingt essen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ein Schälchen Erdbeeren am Abend sicherlich besser ist als die Tüte Chips vor dem Fernseher. Da punktet die Erdbeere auf jeden Fall. Sonst kann man sie schon morgens ins Müsli machen, das ist gut. Und nach dem Mittagessen ein paar zu Naschen ist nicht verkehrt, da muss man nicht so streng mit der Tageszeit sein.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.