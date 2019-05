Wetterschutz, höhere Erträge, verlorener Lebensraum Pro & Contra: Erdbeeren aus dem Folientunnel

Die Früchte aus dem Tunnel sind deutlich früher reif als die klassischen Freiland-Erdbeeren. So können wir bereits Mitte April einheimische Früchte genießen – ein Wettbewerbsvorteil für die deutschen Erdbeer-Bauern. Bisher gab es zu diesem Zeitpunkt nur Ware aus Südeuropa und Nordafrika. Verbraucher akzeptieren für die einheimischen Produkte auch einen höheren Preis, aufgrund der Mindestlohn- und Produktionsstandards in Deutschland.

Naturschützer sehen die Folientunnel hingegen kritisch. "Die Fläche unter den Tunneln geht für die Tier- und Pflanzenwelt als Lebensraum verloren", so Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) in Hessen. Sie wollen eine weitere Ausdehnung des Anbaus unter Folien verhindern und sehen auch den Endverbraucher in der Pflicht. Sie müssten sich bewusst machen, dass Erdbeeren vom freien Feld nur im Hochsommer in Deutschland geerntet werden können und ihr Kaufverhalten entsprechend anpassen. Zur Not müsse die Politik eingreifen und den Anbau unter Folie oder Glas begrenzen, forderte Petri. Es sei dringend nötig, über einen Ausgleich für die verlorenen Flächen für Flora und Fauna nachzudenken.