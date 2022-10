Spülen, waschen, putzen - was geht mit kaltem Wasser?

Runter mit den Temperaturen! Wir alle lernen gerade im Alltag möglichst viel Energie zu sparen: Die Heizung auszulassen, nur noch kurz zu duschen oder die Hände mit kaltem Wasser zu waschen.

Aber wie sieht das eigentlich beim Putzen, Spülen und Waschen aus? Gibt es da nicht auch noch viel Einsparpotential, wenn wir auf kaltes, statt auf warmes Wasser setzen?

Wir fragen nach bei Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion.

SWR1: Spülen mit kaltem Wasser - wird da das Geschirr überhaupt sauber?

Dominik Bartoschek: Das kommt ein bisschen darauf an, welches Geschirr wir reinigen müssen. Normal verschmutzte Teller und Tassen, zum Beispiel vom Frühstück, werden auch mit kaltem Wasser sauber. Und einige Spüli-Hersteller empfehlen mittlerweile sogar ganz ausdrücklich, kaltes Wasser zu verwenden. Bei sehr fettigem Geschirr, nach dem Kochen zum Beispiel, ist etwas wärmeres Wasser besser, weil die Fettlösekraft dadurch steigt. Und bei Schneidebrettern oder Messern, die mit rohem Fleisch in Berührung gekommen sind, gilt ohnehin: so heiß wie möglich spülen - egal, ob per Hand oder in der Spülmaschine.



Ansonsten gilt bei der Spülmaschine: die Programme mit den niedrigen Temperaturen reichen in der Regel völlig aus, damit alles sauber wird. Die laufen dann zwar viel länger, sparen aber trotzdem. Denn die meiste Energie wird immer gebraucht, um das Wasser aufzuheizen. Jedes Grad weniger spart Energie und Geld. Trotzdem sollte einmal im Monat ein Heißspülgang laufen, damit sich keine Keime in der Maschine bilden.

SWR1: Temperatur runter - geht das auch beim Wäschewaschen?

Bartoschek: Das geht, denn moderne Waschmittel wirken schon gut bei 20 oder 30 Grad. Und die Ersparnis ist wirklich groß, denn auch hier gilt: Die meiste Energie verbraucht das Aufheizen des Wassers. Und wenn ich bei 30 statt bei 60 Grad wasche, kann ich bis zu 60 Prozent Energie einsparen! Eine Einschränkung gibt’s aber: Das darf nicht auf Kosten der Hygiene gehen. Wenn kranke oder geschwächte Personen im Haushalt leben, dann doch besser bei heißen Temperaturen waschen.

Und generell gilt: Einmal im Monat sollte die Maschine auf jeden Fall bei 60 Grad mit einem Vollwaschmittel laufen. Sonst wird sie zur Brutstätte für Keime und fängt an, unangenehm zu müffeln.

Getty Images Thinkstock -

SWR1: Wie sieht es denn beim Putzen aus? Ist kaltes Wasser auch hier ok?

Bartoschek: Das ist nicht nur ok, sondern bei den meisten Reinigern sogar empfehlenswert. Und zwar nicht nur aus Energiespar-Gründen, sondern weil das Ergebnis bei den meisten Putzmitteln mit kaltem Wasser besser ausfällt als mit warmem. Das gilt auch beim Fensterputzen. Nur wenn auf dem Putzmittel ausdrücklich warmes Wasser empfohlen ist, dann sollte ich mich daranhalten. Ansonsten kommt kaltes Wasser in den Putzeimer!