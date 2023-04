Tipps zum Geldanlegen

Nach Jahren des Nullzins' gibt es nun immerhin zwischen einem und drei Prozent Zinsen auf das Sparkonto. Welchen Banken Sie vertrauen können und wo Sie aufpassen müssen, weiß Saidi Sulilatu von Finanztip.

SWR1: Zinsen ist für viele ein Fremdwort, so lange waren diese auch für Tagesgeld im Keller. Wie ist die aktuelle Entwicklung?

Saidi Sulilatu: Die Zinsen, vor allem die Sparzinsen, sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Vor allem die Sparzinsen, also Zinsen auf Tagesgeldkonten und Festgeldkonten. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht nicht übertreibt. Denn drei Prozent Zinsen liegen natürlich deutlich unterhalb der Inflationsrate. Daher muss ich sehen, dass ich mit jetzt vermeintlich lukrativen drei Prozent "real", wie man sagt – also nach Abzug der Inflation – nicht wirklich Gewinn mache. Das heißt, gerade bei langfristigen Anlageformen muss ich schauen, ob ich mir das zutraue, auch mal auf den Aktienmarkt in Form von ETFs zu setzen. Denn da habe ich zumindest langfristig schon eine Chance, oberhalb der Inflation eine Rendite zu erzielen.

Zinsen steigen wieder

SWR1: Jetzt kommen natürlich viele Banken, die viel versprechen. Welchen Versprechen kann man denn trauen?

Sulilatu: Grundsätzlich kann man sagen: Bei allen Banken, die insbesondere erstmal in Deutschland ansässig sind, aber grundsätzlich auch in Europa, zum Beispiel Frankreich, die Niederlande oder Schweden, kann man schon gut sein Geld anlegen. Da haben wir bei Finanztip verschiedene Banken gelistet aus dem europäischen Ausland. Dabei kann man durchaus drei Prozent mehr einstreichen.

SWR1: Wo sollten die Sparer denn skeptisch sein?

Sulilatu: Wenn man sieht, dass es in Zins-Regionen geht, die einfach nicht mehr marktüblich sind. Und vor allen Dingen bei Banken aus Ländern, in denen man den Staatsfinanzen letztendlich nicht trauen kann.

Kritik an Sparkassen

SWR1: Das ARD Politik-Magazin "Report Mainz" hat gerade herausgefunden, dass viele Sparkassen weiter keine Zinsen zahlen. Warum nicht?

Sulilatu: Da sieht man leider die Bequemlichkeit, das muss ich deutlich sagen. Die Kundinnen und Kunden geben sich auch mit sehr geringen Zinsen zum Teil unterhalb von einem Prozent noch zufrieden. Und für die Sparkassen ist das natürlich ein gutes Geschäft. Sie können Geld zu wenig Zinsen herausgeben und bekommen sogar für geparktes Geld, dann bei der Europäischen Zentralbank zum Beispiel zwischengelagert, erheblich mehr Zinsen.

Einfacher Sofort-Tipp zum Geldsparen

SWR1: Haben sie als Finanzexperte einen Tipp, was Menschen gleich tun können, um möglichst viel aus ihrem Geld herauszuholen?

Sulilatu: Der Wechsel eines Tagesgeldkontos ist sehr schnell gemacht – und ein Tagesgeldkonto ist mit keinem Risiko verbunden. Da kann ich auch mal große Geldsummen bequem hin überweisen und bekomme sofort zumindest etwas höhere Zinsen. Das macht schon Sinn. Wenn ich eine größere Summe auf dem Girokonto liegen habe oder auf dem Sparbuch und das zu einem Prozent mehr auf ein ordentliches Tagesgeldkonto transferiere, das macht schon Sinn.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Mehr Informationen zum Thema Geld finden Sie auf finanztip.de