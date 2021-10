Elton Johns neues generationenübergreifendes Album

Elton John ist bekannt für seine Freundschaften, die er zu prominenten Musikerkollegen und -kolleginnen pflegt. Auf seinem neuen Album vereint er jüngere und ältere Freunde: Miley Cyrus, Dua Lipa, Stevie Wonder und Stevie Nicks sind mit dabei.

16 Songs hat Elton John auf "The Lockdown Sessions" veröffentlicht. Der Name des Albums verrät schon die wichtigsten Punkte zum Entstehungsprozess: Während des Lockdowns hat er die Zeit genutzt, um mit Künstlern und Künstlerinnen zu kollaborieren. Teils haben die Aufzeichnungen per Zoom-Call oder unter strengen Hygienemaßnamen im Studio stattfinden können. Alter oder musikalische Gesinnung bei der Zusammenarbeit spielten für den "Rocket Man"-Interpreten keine Rolle.

Die aufwendig verzierte Brille hat Elton John gegen eine bunte Maske mit Pailetten ausgetauscht. Das Motiv hat er passend zum Albumtitel gewählt: "The Lockdown Sessions". Die Regenbogenfarben symbolisieren Elton Johns Kernthema: Gay Pride, welcher mit unter anderem in einigen Songs aufgegriffen wird. picture-alliance / Reportdienste ‎EMI/Universal Music

"The Lockdown Sessions" wirkt quasi wie das Mehrgenerationenhaus unter den Neuerscheinungen: Jüngere Musiker wie Rapper Lil Nas X oder die Band Surfaces wirkten ebenso mit wie die Gorillaz oder Stevie Wonder, und jeder gibt etwas von seinem Know-How in die Songs. So ist bei der Kollaboration mit Nicki Minaj und Young Thug ein moderner Hip-Hop-Song entstanden. Gleichwenn Elton John in diesem Stil nicht zu Hause ist, wirkt er jedoch nicht wie ein Fremdkörper. Mit Klavier und einem poppigen Refrain verleiht er "Always Love You" seine Handschrift.

Nach 16 Jahren wieder auf Platz 1!

Immer wieder greift er auf „The Lockdown Sessions“ Themen seiner großen Hits auf. So auch beim Duett mit Fleetwood Mac-Sängerin Stevie Nicks. Das Piano-Riff am Anfang von "Stolen Car" erinnert – ob nun gewollt oder ungewollt - sehr an "Your Song". Das Duett mit Sängerin Dua Lipa "Coldheart" ist gleich ein ganzes Mash-Up aus seinen größten Hits und der Beweis dafür, dass diese auch noch in der heutigen Zeit funktionieren: Mit "Coldheart" landet Elton John nach 16 Jahren zum ersten Mal wieder auf Platz der britischen Charts.

Cover von Pet Shop Boys und Metallica

Den Pet Shop Boys-Song "It’s A Sin" hatten Elton John und Years&Years bereits im Mai bei der Verleihung der Brit Awards aufgeführt. Die Pet Shop Boys haben die Kollaboration mitproduziert. Ein Teil der Einnahmen dazu geht an Elton Johns AIDS Foundation. Auf Initiative von Miley Cyrus ist ein Cover von "Nothing Else Matters" entstanden. Mitgewirkt haben des Weiteren Watt, Metallica-Bassis Robert Trujillo, Star-Cellist Yo-Yo Ma, und Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger Chad Smith. "The Lockdown Sessions" ist ein generationenübergreifendes Album. Das wird auch beim nächsten Lied der Fall sein: Elton John und Ed Sheeran arbeiten an einem gemeinsamen Weihnachtssong.