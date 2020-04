Es wird sonnig, es wird warm: Da wird der Wunsch nach einem leckeren Eis von der Eisdiele um die Ecke natürlich groß. Doch dürfen die in Zeiten von Corona den eiskalten Genuss überhaupt noch verkaufen?

Die Restaurants im Land haben geschlossen, es darf nur abgeholt oder geliefert werden. Was gilt für Eisdielen? Wir haben Klaus Hempel aus unserer Wirtschaftsredaktion danach gefragt.

SWR SWR -

In den Rechtsverordnungen für Rheinland-Pfalz sei ausdrücklich vorgeschrieben, dass Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen geschlossen bleiben müssen, so Klaus Hempel. Das bedeutet, dass auch ein Straßenverkauf an der Theke verboten ist. Privatleute dürfen dort kein Eis kaufen oder abholen.

Aber erlaubt ist...

... das Eis liefern zu lassen, denn: Lieferdienste können laut Angaben des Sozialministeriums in Mainz in Rheinland-Pfalz grundsätzlich noch weiterarbeiten. In Baden-Württemberg ist auch das mittlerweile verboten. Dabei gilt allerdings, Vorsicht walten zu lassen. Wer einen Lieferservice in Anspruch nehmen will, sollte die geltenden Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen. Sowohl der Kunde als auch der Lieferant sollten sich bei der Übergabe und der Bezahlung so gut es geht schützen und Abstand halten.

Alternative: Selbst machen

Wer auf ein frisches Eis nicht verzichten möchte, kann auch seine Lieblingssorte selbst machen. Wie das geht, erklären die Kollegen der Sendung "Kaffee oder Tee" in ihrem Video.