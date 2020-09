Am 3. Oktober feiern wir 30 Jahre Deutsche Einheit. Auch für die Musikerin Julia Neigel waren die Erlebnisse während der Wendezeit prägend. Wie sie heute über die Wende, die Einheit und das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten denkt, darüber hat sie mit SWR1 Moderator Michael Lueg gesprochen.

SWR1: Halten Sie die Einheit für ein Geschenk?

Julia Neigel: In jedem Fall. Ich finde das wunderschön, dass wir zusammengekommen sind, und dass so viele wunderbare Nachbarn und Freunde dazugewonnen haben. Ich habe zumindest sehr viele Freunde aus den mitteldeutschen Ländern. Und wir können von einander sehr viel lernen. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden über die Situation damals in der DDR spreche und höre, wie man sich damals gegenseitig geholfen hat, dann kann ich, die ich in der BRD aufgewachsen bin, durchaus etwas davon lernen.

Im Rahmen der "Analog-Tour" trat Julia Neigel (Mitte) zusammen mit der Band Silly auf. Die Band Silly (v.l.) mit den Mitgliedern Uwe Haßbecker, Jäcki Reznicek, Julia Neigel, AnnaR und Richie Barton. picture-alliance / Reportdienste 30 Jahre Wiedervereinigung

Gibt es die "Mauer in den Köpfen" dort noch?

Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, keine solchen Erfahrungen gemacht. Und ich kenne sehr viele. Sie sind in ihrer Sensibilität etwas anders als diejenigen, die eben die DDR nicht erlebt haben. Und sie sind in vielerlei Hinsicht achtsamer und haben Empfindungen, die sich dann später aber bewahrheitet haben. Sie sind einfach in einem anderen System aufgewachsen. Und sie sind sehr achtsam, wenn es um Formen von Übergrifflichkeiten geht. Also, da sind wir schon ein bisschen anders. Aber das sind keine Schranken im Kopf.

Wie fühlt sich das an, jetzt mit Silly vor "Ost-Publikum" aufzutreten?

Toll! Also, ich trete ja selbst oft genug vor "Ostpublikum" auf, aber es ist etwas anderes, wenn man mit einer Band wie Silly auftritt. Diese Band hat einen Kultstatus und den halte ich auch für berechtigt. Die Menschen, die auf diese Konzerte gehen, sind mit den Texten gewachsen, die einst auch Tamara Danz gesungen hat.

Julia neigel (r.) mit AnnaR (l.) von Silly picture-alliance / Reportdienste Hendrik Schmidt

Und es ist einfach großartig, wie diese Menschen mich zum einen als "Wessi-Sängerin" anerkennen und annehmen und wie sensibel sie auf die Texte hören. Das ist dann doch etwas anderes als das, was ich so von früher kannte, wenn ich meine Erfahrungen mit kritischen Texten betrachte. Die Menschen dort achten sehr stark auf kritische Texte. Das ist etwas, was ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das finde ich toll und das Publikum ist großartig, ganz großartig.

Heisst das, dass das "Ost-Publikum" mehr auf die Texte hört, als das "West-Publikum?"

Ich kann das nicht verallgemeinern. Aber meine Erfahrung ist, dass das Ostpublikum es eigentlich erwartet, das Texte durchaus kritisch sind und das begrüßt. Und diese Tendenz, dass das völlig normal und auch wichtig ist, das ist im Osten üblicher und selbstverständlicher.

Fühlt es sich anders an, als wenn man im Westen auf der Bühne steht - oder ist das mittlerweile egal?

Für mich persönlich, die überall auf die Bühne geht, ist das egal. Es fühlt sich nur deswegen ein Stück weit anders an, weil ich den Eindruck habe, dass ich dazu gehöre, obwohl ich gewisse Dinge nicht miterlebt habe, weil ich eben nicht in der DDR aufgewachsen bin. Die Anerkennung ist da und das macht mich natürlich sehr stolz. Das fühlt sich tatsächlich ein Stück weit anders an, bezieht sich aber auf die geographische Lage. Ein anderes Publikum kann mir diese Art von Anerkennung gar nicht geben, weil ich eben nicht in der DDR aufgewachsen bin.

Gibt es den Ossis und Wessis in der Musikbranche - oder sind das nur noch Klischees?

Weniger. Das Meiste sind nur noch Klischees. Das war sicher am Anfang sehr stark ausgeprägt. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das irgendwie gelöst.

Sie leben schon lange in Ludwigshafen, in der Pfalz. Wenn Sie im Osten unterwegs, sind, wo sind Sie da besonders gern?

In Münchehofe. Münchehofe ist ein wunderschöner Ort mit viel Wald und vielen Pferdekoppeln in Brandenburg. In Münchehofe steht das Haus, in dem Silly ihr Studio haben, und dort übernachte ich auch sehr häufig. Als die "Analog-Tour" geplant war, war ich da mindestens zwei Monate und habe mitten auf dem Land gelebt. Dort bin ich mit dem Hund aus dem Haus gegangen und habe praktisch nur Pferde, Wald, Tiere und Vogelgezwitscher gesehen und gehört. Und das ist wirklich großartig. Ein ganz toller, wunderschöner Ort. Da bin ich am liebsten.

An welchen Song denken Sie, wenn es um die Deutsche Einheit oder die Wiedervereinigung geht?

Da fallen mir einige ein. Natürlich "Wind of Change" von den Scorpions, das war ja - glaube ich - die Hymne dafür überhaupt. Aber es gibt noch viele andere. Es gab ja in dieser Zeit eine ganze Welle von Liedern, die wirklich gepasst haben.