Eisregen und überfrierende Nässe sorgen nicht nur für vereiste Scheiben. Auch Türschlösser und Dichtungen frieren jetzt gerne fest. Wir sagen Ihnen wie Sie trotzdem ins Auto kommen.

Zunächst gilt es Ruhe zu bewahren. Die Experten des ADAC empfehlen genau einzuschätzen, wo das Problem liegt und von roher Gewalt abzusehen. Prüfen Sie zuerst, ob zum Beispiel nur das Schlüsselloch vereist ist oder die Türdichtung an- oder der Griff festgefroren ist. "Versuchen Sie (…) niemals, die zugefrorene Autotür gewaltsam aufzuziehen," rät Celine Osadca konkret. Im schlimmsten Fall reißt die Türdichtung und das kann teuer werden. Solche Dichtungen aktueller Fahrzeug-Modelle kosten nicht selten mehrere hundert Euro und müssen oft in der Werkstatt getauscht werden.

Tür vereist? So kommen Sie trotzdem rein!

Probieren Sie erst einmal eine andere Tür aus. Mit etwas Glück ist diese nicht vereist. Klappt das nicht, drücken Sie einmal entlang des Türrahmens fest gegen die Tür. Mit etwas Glück löst sich so die Vereisung und die Tür kann normal geöffnet werden. "Alternativ können Sie auch sanft gegen das Türblech klopfen", raten die Experten vom ADAC. Wichtig: Vor dem Antritt der Fahrt sollte sich die Fahrertür öffnen lassen. Nur so ist im Falle eines Unfalls auch entsprechende Hilfeleistung möglich.

Ein Feuerzeug leistet bei vereisten Türschlössern gute Dienste. Aber vorsicht: Erhitzen sie den Schlüssen nicht zu sehr und schmelzen sie das Plastik nicht an. picture-alliance / Reportdienste Bodo Marks

Heißes Wasser

Eine weitere Möglichkeit festgefrorene Türen zu enteisen, ist mit warmen Wasser. Gießen Sie das auf rund 50 bis 60 Grad erwärmte Wasser vorsichtig rund um den Türrahmen. Kochen sollte das Wasser übrigens nicht, so die Fachleute. Das kann Lackschäden verursachen. Genauso wenig sollten Sie das Wasser über die Scheiben gießen. Die plötzliche Erwärmung kann das Glas platzen lassen.

Nacharbeiten

Lässt sich die Tür wieder öffnen, sollten Sie die Auflageflächen der Türdichtungen unbedingt mit einem Tuch trocken reiben. Die Experten vom ADAC gehen sogar noch weiter: "Nicht vergessen: Abschließend den nassen Boden mit Streusalz, Rollsplit oder Sand bestreuen, damit niemand auf der überfrorenen Wasserlache ausrutscht."

Vereiste Türschlösser öffnen

Corona hat auch seine Vorteile, vor allem dann, wenn man in der Hand- oder Manteltasche alkoholhaltiges Desinfektionsmittel dabei hat. Das eignet sich gut zum Öffnen vereister Türschlösser. Alternativ geht natürlich auch das passende Enteiser-Spray, das Sie vorher nicht im Auto deponiert haben sollten! Ist beides nicht zur Hand, hilft nur, den Schlüssel so gut wie möglich, zum Beispiel mit einem Feuerzeug, zu erwärmen und ihn dann langsam ins Schloss zu stecken und vorsichtig zu drehen. "Kommen Sie bitte nicht auf die Idee, Tür oder Schloss mit dem Föhn aufzutauen. Das bringt im Regelfall nämlich leider nichts. In der kalten Luft kühlt die heiße Föhnluft so schnell ab, dass sie die Vereisungen in den Dichtungsgummis überhaupt nicht erst erreicht," rät der ADAC. Der Heißluftföhn aus Papas Werkstatt ist ebenfalls ungeeignet. Die hohen Temperaturen können Lackschäden verursachen und leisten dem Rost Vorschub.

Türgriffe und Fensterheber

Auch Türgriffe und elektrische Fensterheber treten bei Minusgraden gerne in den Ausstand. Wer hier Gewalt anwendet, riskiert teure Reparaturen. Ein vereister Türgriff lässt sich am besten durch vorsichtiges Ziehen oder etwas warmes Wasser lösen. Beim festgefrorenen Fensterheber hilft oft nur Abwarten bis die Heizung das Eis geschmolzen hat. Beiden Phänomenen kann man mit etwas Reinigung und dem Einsatz eines passenden Schmiermittels aber vorbeugen.

Pflegen, pflegen, pflegen!

Wer grundsätzlich vereiste Türen und eingefrorene Schlösser verhindern möchte, kommt um eine intensive Pflege vor dem Winter nicht herum. Hierfür am besten geeignet ist eine chemische Dichtungspflege aus dem Fachhandel. Die Gummipflege sorgt für einen hauchdünnen Schmierfilm zwischen Dichtung und Metall, der das Festfrieren verhindern kann. Von Butter, Melkfett oder Hirschtalg raten die ADAC Experten ab. Noch besser: Reinigen Sie am besten gleich nach dem Winter Ihre Dichtungen mit etwas Wasser und Spülmittel und reiben Sie die Dichtungen mit Gummipflege ein. Ein weiterer positiver Effekt dieser Pflege: Die Dichtungen trocknen weniger schnell aus, werden langsamer spröde und reißen nicht so schnell. Türschlösser lassen sich gut mit Graphit oder Türschloss-Öl schützen, ergänzen die Experten vom ADAC.