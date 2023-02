per Mail teilen

Am 24. Februar jährt sich der russische Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Viel Leid mussten die Menschen in der Ukraine seitdem erleiden, viele Kriegsgräuel wurden dokumentiert – das Entsetzen und Mitgefühl in der Bevölkerung ist groß.

Wir fragen die SWR1 Hörerinnen und Hörer, mit welchen Gefühlen sie die Ereignisse verfolgen. Das Ergebnis dieses Stimmungsbildes geben wir auf dieser Seite und im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz gegen 18 Uhr bekannt.