Neues Album ohne viel Tamtam

Ed Sheeran ist einer der größten Popstars unserer Zeit. Millionen verkaufter Platten, Milliarden Streams, ausverkaufte Tourneen.

Jetzt ist sein neuestes Album "Autumn Variations" ohne viel Tamtam erschienen – ohne Vorab-Single und aufwändige Videos. Wir haben bei SWR1 Musikchef Bernd Rosinus nachgefragt: Was ist los bei ihm?

Bernd Rosinus: Das ist, wenn man so will, sein neues Konzept. Er wollte sich von diesem Produktionsdruck befreien, bei dem von ihm erwartet wird, dass das jeweils nächste Album noch toller, noch erfolgreicher wird. Deshalb wollte er einfach eine unabhängige Platte rausbringen, die nicht auf den Erfolg fixiert ist.

Ich war 12 bis 13 Jahre unter Druck. Du musst verkaufen, du musst dies und jenes tun. Und da habe ich mich dann gefragt, warum?

"Autumn Variations" ist deshalb bei seinem eigenen Label Gingerbread Man Records rausgekommen. Dafür gibt es keine typische Werbekampagne und es soll auch anders sein als seine Alben vorher.

Ed Sheeran - "Autumn Variations" Warner Autumn Variations Label: Gingerbread Man Records Titelliste: Magical England Amazing Plastic Bag Blue American Town That’s On Me Page Midnight Spring Punchline When Will I Be Alright The Day I Was Born Head > Heels

SWR1: Was heißt anders?

Rosinus: Er wollte eine Platte machen, die aus einem Guss ist, die ein bestimmtes Feeling und Sound hat. Dafür hat er 14 Songs über seine Freunde, weiblich wie männlich, geschrieben. Bei den meisten Songs hat er nicht explizit gesagt, um wen es geht. Aber bei "American Town" geht es um seine Partnerin Cherry Seaborn. Sie hatten keine leichte Zeit, denn bei ihr wurde in der Schwangerschaft Krebs diagnostiziert. Aber sie haben Glück gehabt – Mutter und Kind sind wohlauf. Das Thema des Songs ist so ein bisschen die Anpassungsschwierigkeiten einer Engländerin an Amerika.

Video "American Town"

Insgesamt sind dabei viele melancholische Songs herausgekommen – das Album heißt ja auch "Autumn Variations".

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.