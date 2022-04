Tony Carey, 1989 picture-alliance / Reportdienste Horst Galuschka

Der Titel "Room with a view" von Tony Carey ist durch den TV-Mehrteiler "Western inklusive" von Dieter Wedel berühmt geworden. Die Miniserie erzählt die Geschichte einer deutschen Reisegruppe im Westen der USA. Wedel wollte einen Titelsong, der nach Kalifornien und nach großer Freiheit klingt und hatte unter anderem auch bei Tony Carey angefragt. Carey hatte "Room with a View" noch in der Schublade, der Song landet in der TV-Serie und in den Charts. Inhaltlich hat der Song aber rein gar nichts mit dem Mehrteiler zu tun. In "Room with a view" geht es eigentlich um einen Obdachlosen, der in einem großen Pappkarton lebt. Wedel hat wohl nicht so genau hingehört und Tony Carey hat einfach nicht drüber geredet.