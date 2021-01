per Mail teilen

Der Akku des E-Bikes muss viel leisten - und sollte dafür pfleglich behandelt werden. Auch bei der Entsorgung gibt es klare Regeln.

Unter einem Akku versteht man eine wiederaufladbare Batterie für elektrische Energie. Der Akku versorgt nicht nur den Elektromotor mit Strom, sondern ist auch das teuerste Einzelbauteil am E-Bike. Seine Kapazität bestimmt maßgeblich die Reichweite.

Wie funktioniert ein E-Bike-Akku?

Die Technologie hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt - die grundlegende Funktion eines Akkus ist aber noch immer die gleiche: Beim Aufladen wird elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt und gespeichert, beim Entladen wird diese chemische Energie wieder in elektrische Energie zurückgewandelt.

Wie benutze ich den Akku richtig?

Der altbekannte Zyklus von "immer komplett entladen" und "stets voll aufladen" ist mit einem modernen Lithium-Ionen Akku überholt, da er anders als ältere Akkutypen keinen Memory-Effekt besitzt. Besser sind kleinere Teilentladungen und Teilladungen, denn hohe Ladeströme stressen die Akkuzellen. Und auf dem täglichen Weg ins Büro benötigt man auch nicht immer die volle Kapazität. Wer seinen Energiespeicher daher im Bereich von 20 bis 80% hält, kann seine Lebensdauer deutlich erhöhen.

Mit Nässe kommen die Akkus recht gut klar, Kälte und Hitze mögen sie deutlich weniger. Stellen Sie Ihr Rad also wenn möglich nicht im Schnee oder im prallen Sonnenschein ab - oder nehmen Sie den Akku vorher raus. Ein ausgekühlter Akku sollte zudem vor dem Fahren und dem Aufladen bei Zimmertemperatur aufgewärmt werden.

Wie lagere ich den E-Bike-Akku richtig?

Einen Akku sollten Sie trocken und kühl bei etwa 20°C lagern. Wenn er über mehrere Wochen oder Monate nicht gebraucht wird, tut es ihm zudem gut, wenn man ihn mit 30 bis 60% (zwei bis drei Ladebalken von fünf) seiner Kapazität aufbewahrt. Eine dauerhaft höhere Ladung stresst den Akku - bei einem leeren Akku droht eine Tiefentladung. Ein tiefentladener Akku verweigert dann meist das Aufladen.

Was mache ich mit einem verbrauchten Akku?

Ein Akku altert. Nach durchschnittlich 800 Ladezyklen ist er normalerweise am Ende. Auch wenn Akkus länger nicht im Einsatz sind, verschlechtert sich ihre Leistung. Ist Ihr Akku am Ende, dürfen Sie ihn nicht einfach wegwerfen. Das Batteriegesetz regelt, dass gebrauchten Akkus im Fachhandel oder bei Online-Plattformen zurückgeben werden müssen, auch eine Abgabe bei Sammelstellen wie kommunalen Wertstoffhöfen ist möglich. Damit soll sichergestellt werden, dass die wertvollen Rohstoffe der Akkus wie Lithium, Nickel oder Kobalt recycelt und damit dem Rohstoffkreislauf erhalten bleiben.

"Batterien und Akkus (auch beschädigte) gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Altbatterien und Altakkus sachgerecht in den Sammelboxen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen." Umweltbundesamt

Bitte lassen Sie ausgediente Akkus auch nicht einfach zu Hause irgendwo herumliegen. Im schlimmsten Fall kann es zu spontanen Selbstentzündungen oder sogar Explosionen kommen.