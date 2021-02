Das Gesicht ist nur schemenhaft zu erkennen, im Hintergrund tobt der Nachwuchs durchs Bild und irgend ein Kollege telefoniert während der Konferenz. Zwar gehören Video-Konferenzen inzwischen fast zum Alltag, doch die Pannen- und Peinlichkeits-Listen sind lang und vielfältig. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei der nächsten Video-Schalte achten sollten.

Professor Robert Kelly wird den Tag im März 2017 wohl nie vergessen, als in einem Live-Interview in der BBC plötzlich erst seine Tochter und dann sein Sohn vor laufender Kamera auftauchten und schließlich das Interview kippten. Zehn Millionen Menschen haben sich diese Promi-Video-Panne seither angesehen.

Augen auf bei der Platzwahl

Achten Sie, dort wo es möglich ist, darauf, dass niemand durchs Bild läuft oder keine anderen Menschen die Konferenz stören. Dies funktioniert am einfachsten durch einen Platz zum Beispiel vor einer Wand. SWR1-Redakteurin Sabine Hub hat noch einen ganz praktischen Tipp, wenn der richtige Platz gefunden ist: "Peinliche Situationen vermeiden Sie schlicht, aber wirksam, indem Sie vor den Videokonferenzen einfach das Zimmer abschließen."

Perfektes Bild

In vielen Video-Konferenz-Systemen gibt es die Möglichkeit den Hintergrund unscharf zu stellen, um so die Privatsphäre zu wahren. Der Effekt wird "Blurring" (aus dem Englischen von "to blur" – verschwimmen) genannt. Alternativ gibt es auch Systeme, bei denen eigene Hintergründe in Form von Digital-Bildern verwendet werden können. Positionieren Sie die Kamera auf Augenhöhe, maximal etwas darüber.

Wer tiefer einsteigen möchte, der setzt auf einen einfarbig grünen oder blauen Hintergrund und kombiniert den "Green-Screen" mittels einer speziellen Software mit dem gewünschten Hintergrund. Als Beispiel sei hier die kostenlose Software OBS-Studio genannt.

Denken Sie bei der Wahl des persönlichen Hintergrundes daran, den guten Geschmack der Kolleginnen und Kollegen nicht zu sehr zu strapazieren. Wer während einer Konferenz den Arbeitsplatz verlassen muss, sollte daran denken die Kamera vorher zu deaktivieren.

Der gute Ton

Um sein Gegenüber möglichst gut zu verstehen, raten Experten immer, dazu ein Head-Set oder Ear-Pods einzusetzen und die PC-, Tablet- oder Smartphone-Lautsprecher zu deaktivieren. Der Mikrofon-Bügel des Head-Sets sollte dabei leicht unterhalb des Mundes und mit etwas Abstand platziert sein. Wenn Sie während einer Konferenz längere Zeit nicht sprechen, sollten Sie Ihr Mikrofon abschalten. Zwar bieten viele Systeme einen aktiven Hintergrund-Geräusch-Filter, der aber bei lauteren Geräuschen wie dem Klingeln eines Telefons oder einer im Hintergrund geführten Unterhaltung überfordert ist.

Passendes Licht

Damit Sie sich in der Video-Schalte optisch ins rechte Licht rücken können und nicht nur als schwarzer Schemen erkennbar sind, oder jede Hautfalte betont wird, können Sie folgende einfache Tipps berücksichtigen:

Platzieren Sie sich nicht mit dem Rücken zum Fenster.

Nutzen Sie zusätzlich vorhandene Lichtquellen, wie zum Beispiel die Decken- oder Schreibtischlampe um für ausreichende Helligkeit zu sorgen. Platzieren Sie zusätliche Lichtquellen eher seitlich oder vor sich.

Achten Sie auf „warm-weißes“ Licht. Farbtemperaturen über 3.000 Kelvin oder zu starkes Sonnenlicht lässt die Konturen sonst verschwimmen.

Wer auch hier tiefer einsteigen möchte, der kann eine Selfie-Ring-Leuchte oder eine Video-Flächenleuchte einsetzen. Beide sollten bei Lichtstärke und Farbtemperatur anpassbar sein. Nicht zuletzt lässt ein zusätzlicher Weißabgleich per Software die Farben natürlicher wirken.

#momaService: Web-Konferenzen und VideotelefonateBerufliche Gespräche finden heutzutage ‎oft virtuell statt. Dass bei der Videokonferenz Kinder, Haustiere oder spärlich bekleidete Mitbewohner nicht durchs Bild springen sollten, ist wohl unstrittig. Wie man diesen und andere Fehler vermeidet, ‎zeigt unser #momaService.‎Posted by ZDF Morgenmagazin on Thursday, January 28, 2021 ZDF Morgenmagazin, Facebook

Dresscode und Maske

Bei Video-Konferenzen sieht man in der Regel nur den Kopf- und Brustbereich der Teilnehmer. Trotzdem mahnen Experten dazu, den Büro-Desscode zumindest „oben herum“ einzuhalten. ZDF-Redakteurin Anja Heyde rät zudem – auch bei Männern zum Einsatz von ein wenig Conceiller unter den Augen: "Der (…) macht alles weg. Augenringe, Pickel – alles was Sie wollen."