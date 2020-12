Hier können Sie D-Mark-Scheine und -Münzen zurückgeben

DM-Scheine und -Münzen können Sie in Rheinland-Pfalz in den Filialen der Deutschen Bundesbank in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen zurückgeben. Die Adressen finden Sie hier: bundesbank.de. Einen Euro gibt es für 1,95583 D-Mark.