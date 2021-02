Ein Meilenstein der Musikgeschichte.

Nein. BBC-Moderator Charlie Gillett wird nicht geahnt haben, was er da auslöst. Bestimmt aber keimt in ihm die vage Hoffnung: "Hey, die Jungs, die können was. Geben wir ihnen eine Chance." In seiner Sendung Honky Tonk spielt Gillett Demo-Bänder von Newcomer-Bands. 1977 schiebt er dabei ein Band in den Player, das später den Grundstock zum Debut einer der erfolgreichsten Rockbands der Geschichte in sich trägt: Die Dire Straits.