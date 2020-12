Angst vor einer öden Silvesternacht? Das muss nicht sein - zumindest, wenn man ein Dinner-for-one-Fan ist. Hier die lange Liste der Sendezeiten mit einer kleinen akustischen Kostprobe...

Eine Silvesterparty mit vielen Menschen ist in diesem Corona-Jahr nicht erlaubt und noch weniger sinnvoll. Für Böllerei und Knallerei auf der Straße gilt das ebenfalls. Warum also nicht eine richtige "Dröhnung" mit dem Silvesterklassiker? Die Hartgesottenen können Silvesternachmittag um 15.45 Uhr mit der ersten Sitzung anfangen - und an Neujahr um kurz nach fünf in der Früh mit der letzten als Betthupferl aufhören. Wer Dialekt versteht, kann sogar noch früher einsteigen.

Dinner for one - die Sendezeiten in der ARD

Film: Sendezeit: Sender: Dinner for one 31.12. - 15.45 Uhr NDR 31.12. - 15.50 Uhr Das Erste 31.12. - 17.10 Uhr NDR 31.12. - 17.35 Uhr WDR 31.12. - 18.45 Uhr BR 31.12. - 19.00 Uhr MDR 31.12. - 19.00 Uhr RBB 31.12. - 19.10 Uhr HR 31.12. - 19.25 Uhr SWR 31.12. - 19.40 Uhr NDR 31.12. - 23.35 Uhr NDR 01.01. - 0.05 Uhr BR 01.01. - 3.30 Uhr RBB 01.01. - 5.10 Uhr Das Erste

Wer ein bisschen Abwechslung in der Dinner-for-one-Menüfolge möchte, der kann auf eine Dialektvariante umschwenken:

12.00 Uhr im NDR - up Platt

12.40 Uhr im SWR - Schweizer Version

16.45 Uhr im HR - Hessische Version

17.10 Uhr im WDR: Dinner op Kölsch

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

DER Weihnachtsklassiker schlechthin - Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - wird auch im neuen Jahr nochmal gezeigt. Wer also von Dinner for one irgendwann gesättigt ist, kann mit dem Aschenbrödel entspannt ins neue Jahr trudeln.