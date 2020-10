Wenn man in eine Depression rutscht ist das Wichtigste: Hilfe zuzulassen. Die Suche nach professioneller Hilfe ist während der Corona-Pandemie nicht immer einfach.

In diese Lücke springen immer öfter digitale Gesundheits-Apps und Therapie-Programme für psychische Erkrankungen. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, meint Dr. Andrea Benecke, Vizepräsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz.

SWR1: Worin sehen Sie die Gefahr dieser digitalen Angebote?

Andrea Benecke: Digitale Angebote sind per se erstmal eine ganz gute Alternative – oder können es zumindest sein. Das Problem fängt dann an, wenn solche digitalen Angebote nicht überprüft worden sind. Wenn man also gar nicht weiß, ob sie einen Nutzen haben und für das Problem auch wirklich helfen oder am Ende möglicherweise auch schaden können.

Können Online-Sprechstunden auch eine Alternative sein?

Was wir Psychotherapeuten schon die ganze Zeit tun und tun dürfen ist, Videosprechstunden anzubieten. Das darf man in einer Therapie unter bestimmten Bedingungen in einem bestimmten Umfang. Seit Corona ist dieser Umfang sogar unbegrenzt. Das ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, Behandlungen durchzuführen. Videosprechstunden sind eine sehr gute Hilfe, therapeutisch in Kontakt zu bleiben und sich weiter versorgen zu lassen.

Inwieweit hat Corona Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und was erwartet uns da auch vielleicht in der dunkleren Jahreszeit?

Im Moment gibt es für Deutschland keine gesicherten Daten darüber, wie sich das auf die psychische Gesundheit auswirkt. Wir wissen aber, dass zunehmende Verunsicherung über lange Zeit, zum Beispiel wenn man sich Sorgen um die eigene Gesundheit macht, auf die psychische Gesundheit schlägt. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Wir alle gehen davon aus, dass wir sicher noch ein halbes Jahr mit Corona intensiv beschäftigt sein werden – und dann die Auswirkungen, auch die psychischen, dieser Pandemie sehen werden.