Zeitfresser Smartphone

Ein Leben ohne Smartphone - für viele undenkbar. Wir sind es gewohnt, zu jeder Zeit uns über Neuigkeiten zu informieren, unsere täglichen Aktivitäten zu optimieren oder einfach mal etwas einzukaufen.

Dabei geraten wir schnell in eine Abhängigkeit und verlieren das Gefühl für einen bewussteren Umgang.

Christoph Koch ist Buchautor und hat für SWR1 nützliche Tipps gesammelt, wie wir unseren Alltag weniger vom Smartphone bestimmen lassen und uns auch ein wenig Handy-entwöhnen.

Corona und Handynutzung

Gerade in den letzten beiden Corona-Jahren sind viele Menschen - wie der Autor auch - in diese digitale Abhängigkeit hineingerutscht. Dabei stellt sich schnell die Frage: Was mache ich, anstatt aufs Handy zu schauen? Man braucht Alternativen! "Ich habe versucht, mehr Sport zu treiben und angefangen - wie so viele - Brot zu backen. Letztlich ist es aber ganz egal. Man muss sich fragen, wofür man früher Zeit gehabt hat. Heute ist das Smartphone der Zeitfresser Nummer 1 geworden", so Christoph Koch.

Stellen Sie Ihr Handy um

Schon kleine Eingriffe in den Einstellungen können dabei helfen, weniger auf das Gerät schauen zu müssen:

Stellen Sie die Benachrichtigungen aus. Die "News", dass ein Freund gerade ein Foto in den Sozialen Netzwerken gepostet hat oder eine neue Nachricht eingetrudelt ist, sind in der Regel nicht so wichtig, dass man sie sofort lesen oder ansehen muss.

Löschen Sie die Apps, die sie nicht brauchen.

Wenn Anwendungen dabei sind, die Sie nur ab und zu brauchen, schieben Sie sie weg von Ihrem Startbildschirm oder legen dafür einen eigenen Ordner an.

Für mutige Anwender: Gehen Sie mit einem fast leeren Akku aus dem Haus. Bei 20 bis 30 Prozent überlegt man eher einmal, ob man das Smartphone nur noch für die wirklich wichtigen Dinge nutzt.

Nutzungsfakten

Laut einer Studie des App-Analyseunternehmens App Annie waren die Deutschen 2021 täglich 3,4 Stunden am Handy. Damit stehen wir weltweit nur auf Platz 16. Länder wie Brasilien oder Südkorea schaffen es auf mehr als fünf Stunden pro Tag.

Natürlich - das Gerät und seine Apps sparen uns viel Zeit. Aber schnell ist es passiert, dass wir unseren Alltag davon bestimmen lassen. Und dahinter steckt ein System. Apps sind so programmiert, dass man sie möglichst oft und lange benutzt. Finanziert werden die häufig kostenlosen Anwendungen per Werbung, die dann auch möglichst lange angezeigt werden. Die Apps sollen also möglichst "sticky" ("klebrig") sein. "Sie sollen sich in unser Leben "reinkleben" [...] Das ist alles Absicht und so geplant und gebaut", weiß der Buchautor.