Gartenarbeit an milden Wintertagen

Eigentlich könnte man bei den relativ milden Temperaturen auf die Idee kommen, jetzt schon den Garten auf Vordermann zu bringen. Wir haben uns mit dem SWR1-Gartenexperten Hans-Willi Konrad darüber unterhalten, was jetzt schon geht und was nicht.

Erster Schnitt

Für Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL) sind der Monat Januar und das Thema Garten kein Widerspruch. Er empfiehlt Sträucher und Obstbäume ins Visier zu nehmen: "Ich nenne das immer gerne Flankenschutz mit der Schere. An den Obstbäumen, da hängen die zusammengeschrumpelten Früchte dran. Das sind alles Pilz, Infektionsquellen für die neue Saison." Der Experte empfiehlt deshalb zum Beispiel auch abgestorbene Triebe oder Pilzbefall zum Beispiel an den Stachelbeeren jetzt zu entfernen.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Pflanzen im Winter

Im Januar auch die eine oder andere Pflanze jetzt im Winter schon in den Garten zu setzen, ist für Konrad aufgrund der milden Witterung durchaus denkbar: "Man kann jetzt einen Obstbaum setzen, oder den Weihnachtsbaum aus dem Kübel in die Erde bringen." Wichtig ist nur, so der Experte weiter, dass die Verhältnisse eben ähnlich wie im Frühjahr sind: mild, trocken und nicht nass.

Umgraben

Auch den Boden jetzt schon umzugraben hält der SWR1-Gartenexperte für keine wirklich schlechte Idee. Einzige Voraussetzung: Der Boden ist nicht zu nass. "Wenn ich einen schweren Boden habe, lehmig, tonig, da kann das Umgraben jetzt durchaus sinnvoll sein. Bei Nässe ist dieses Vorhaben aber absolut kontraproduktiv."