Zu viel Sonne, das überfordert unsere Augen schnell. Worauf Sie beim Kauf einer Brille achten sollten und welche Brillen die Augen zuverlässig schützen, das haben wir mit einer Augenoptiker-Meisterin aus Kaiserslautern geklärt.

Für Experten steht fest, dass zu viel Sonnenlicht für unsere Augen nicht gut ist. "Eine intensive UV-Strahlung kann zu sehr schmerzhaften Entzündungen der Horn- und Bindehaut führen," erklärt Stefanie Keess, Augenoptiker-Meisterin aus Kaiserslautern.

UV-Strahlung schädlich für Augen

Außerdem gibt es einen konkreten Zusammenhang zwischen zu viel in der Sonnenstrahlung enthaltener UV-A- und UV-B-Strahlung und der Entstehung von Krebs oder Erkrankungen wie dem Grauen Star. Bei letzterem kommt es zu einer Eintrübung der Augenlinse und einem teilweisen Verlust der Sehkraft. Zu viel oder zu intensives Sonnenlicht über einen längeren Zeitraum gilt unter Experten ebenfalls als Auslöser einer altersbedingten Makuladegeneration, kurz AMD. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Erkrankung der Netzhaut, bei der vor allem ältere Menschen einen Teil ihres "Scharf-Sehens" unwiederbringlich einbüßen.

Kinderhaugen sind durch die UV-Strahlung besonders gefährdet. Deshalb sollten Eltern möglichst früh eine passende Sonnenbrille für ihr Kind anschaffen, so Experten. Colourbox

UV-Schutz und Tönung

"Bei einer guten Sonnenbrille sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass sie einen UV-Schutz hat. Der ist vor allem wichtig, um Langzeitschäden auf der Netzhaut zu verhindern," erklärt Optiker-Meisterin Stefanie Keess. Dabei darf der UV-Schutz nicht mit der Tönung der Gläser verwechselt werden. Je heller das Licht, desto dunkler sollten die Gläser getönt sein. Die Hersteller kennzeichnen die Stärke der Tönung mit einer Zahl von 0 bis 5.

Bei im Urlaub am Strand gekauften "Billig-Brillen" fehlt der UV-Schutz oft komplett. picture-alliance / Reportdienste Gerd Maiss

Brillen mit UV-Schutz tragen zusätzlich eine entsprechende Kennzeichnung und sollten eine UV-Strahlung von bis zu 400 Nanometern filtern können. Diese Brillen sind mit "UV400" oder "100 Prozent UV-Schutz" gekennzeichnet. Alle in Deutschland verkauften Sonnenbrillen müssen zusätzlich das CE-Zeichen tragen. Damit soll sichergestellt werden, dass zumindest UV-Strahlen bis 380 Nanometer gefiltert werden. Experten weisen jedoch darauf hin, dass diese Herstellerangabe nicht von einer unabhängigen Stelle geprüft wird.

Weiter empfehlen die Fachleute einen zusätzlichen Infrarot-Schutz im Glas. Der Infrarot-Filter bewirkt, dass die auftreffende Strahlung das Auge nicht zu sehr erwärmt, was ebenfalls zu einer Schädigung der Netzhaut oder der Linse führen kann. Besonders wichtig wird ein solcher Filter am Wasser oder im Schnee, an Orten also, an denen die Sonnen-Einstrahlung besonders intensiv ist.

Weder alt noch billig

Gefahren können auch von älteren Sonnenbrillen ausgehen, da diese die gefährliche UV-Strahlung, ähnlich wie billige Brillen, oft nur zum Teil oder gar nicht filtern, warnen Fachleute. Wegen der dunklen Gläser weiten sich die Pupillen stark und die schädliche UV-Strahlung trifft ungefiltert auf die Netzhaut. Lassen Sie ihre alte Brille im Zweifel beim Augenoptiker testen und verzichten Sie bis dahin wenn möglich darauf sie zu tragen, raten Fachleute..

Hochwertige Gläser, breite Bügel

Alles entscheidend bei der Wahl der richtigen Brille sind entsprechend hochwertige Gläser, betont Augenoptiker-Meisterin Stefanie Kleess. "Sie schützen nicht nur die Augen vor Sonne, man sieht durch sie auch klarer und schärfer." Für den Kauf einer günstigen Brille hat die Expertin dann noch einen Praxistipp: "Wenn Sie ein günstiges Glas nehmen und das mal gegen das Licht halten und über eine Kante ziehen, dann sehen Sie, dass das oft Schlieren hat. Und das haben die hochwertigeren Gläser nicht."

Wer eine gut Sonnenbrille und eine entsprechende Beratung möchte, der kommt an einem Besuch beim Augen-Optiker nicht vorbei. picture-alliance / Reportdienste Fabrice Michaudeau

Eine gute Sonnenbrille zeichnet sich weiter dadurch aus, dass die Gläser die Augen komplett abdecken und möglichst breite Brillenbügel die Gefahr von Streulicht einschränken. Natürlich sollte die Brille ganz nebenbei auch gut aussehen, dem Brillenträger stehen und perfekt passen: "Dazu gehört eine fachgerechte Typberatung und natürlich auch die richtige Einstellung der Brille," ergänzt Augenoptiker-Meisterin Stefanie Kleess. Wer diese Kriterien zuverlässig erfüllt bekommen möchte, der kommt an einem Besuch beim Augenoptiker nicht vorbei, so das Credo der Expertin.