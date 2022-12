Das neue Jahr verspricht schon jetzt ein gutes zu werden - denn es gibt frische Musik von Iggy Pop, The Cure, Belinda Carlisle und Co. Wir haben die Neuveröffentlichungen im Überblick:

Angekündigte Alben ohne Veröffentlichungstermin

Peter Gabrie l - "I / O"

l - "I / O" Depeche Mode - "Memento Mori"

- "Memento Mori" The Cure - "Songs Of A Lost World"

- "Songs Of A Lost World" Jennifer Lopez - "This Is Me... Now"

Auch von den Rolling Stones kommt was Neues: Gitarrist Keith Richards hat gepostet: "Neue Sounds in Sicht - 18 Jahre nach dem letzten Studioalbum "A bigger bang"". Laut der britischen Zeitung "The Sun" sind auf dem neuen Album auch Tracks, auf denen ihr verstorbener Schlagzeuger Charlie Watts noch mitspielt.

Eine gute Nachricht für alle Punk-Rock Fans: Iggy Pop haut am 6.Januar sein neues Album raus. Die erste Single "Frenzy" können Sie auch jetzt schon hören. Der Godfather of Punk ist also noch voll am Start - auch mit 75!

Shania Twains Stimme klingt heute deutlich tiefer und reifer. Und das hört man auch auf ihrem neuen Album. Es heißt "Queen Of Me" und kommt am 3. Februar 2023 raus.

Shania Twains neues Album kommt im Februar raus. picture-alliance / Reportdienste Lev Radin

Melancholisch, aber voller Kraft und Energie. So klingt P!NK 2023 mit ihrem neuen Album "Trustfall". Darin verarbeitet P!NK auch den Tod ihres Vaters. Ein Song des Albums ist "Never Gonna Not Dance Again" und schon seit Ende 2022 draußen. Ob sie es mit ihrem neuen Album in 2023 wohl auch mal wieder auf Platz 1 schafft? "Trustfall" erscheint am 17. Februar 2023.

Bei Herbert Grönemeyer hat das ja immer geklappt in den letzten Jahren. Sein Album "Das ist los" kommt am 24. März. "Deine Hand" ist als erste Single des Albums schon jetzt zu hören.

Depeche Mode bringen auch im Frühjahr ein neues Album raus: Es heißt "Memento Mori", also: Denk daran, dass Du sterben musst. Die Songs haben sie während der Pandemie geschrieben. Es ist das erste Album nach dem überraschenden Tod ihres Keyboarders Andy Fletcher im letzten Jahr.

Diese Stars arbeiten gerade an neuen Alben