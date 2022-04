Zurück zu Musikvideos, der Neuen Deutschen Welle und Mixtapes aus dem Kassettenrekorder.

Bei den "80ern" hat fast jeder sofort die Bilder im Kopf: knallige Klamotten in Neonfarben, gigantische Fönwellen, Zauberwürfel und Jane Fonda als Aerobic-Vorturnerin. Die Mode und Trend-Sportarten von damals sind heute eher eine Lachnummer, die Musik-Kultur ist es nicht - im Gegenteil. Die Songs, der Sound, die Bands und Solo-Musikschaffenden der 80er sind Kult und sie werden nach wie vor gehört und gesehen. Die Songs- und Musikvideos von Madonna, a-ha oder Van Halen werden milliardenfach gestreamt. Mit "Die 80er - der Musikpodcast" geht’s zurück in das zweifellos "geilste" Jahrzehnt überhaupt.

Ideal, Extrabreit, Geier Sturzflug und Co. – Die Neue Deutsche Welle

Das komplett musikverrückte SWR1-Team Bernd Rosinus und Dave Jörg beamt sich ab sofort jede Woche rein in die Musikwelt von damals und diskutiert über alles, was in der Welt der Musik Spaß gemacht hat. Zum Start wird’s gleich besonders schrill: Es geht um die Neue Deutsche Welle (NDW), welche Bands, Sängerinnen und Sänger da hineingehören und was ganz typisch für sie ist - zum Beispiel beim Ideal-Hit "Blaue Augen", "Hurra, Hurra die Schule brennt" von Extrabreit oder den Songs der Spaß-Kombo Geier Sturzflug.

In den ersten drei Folgen geht es unter anderem um die Revolution der Musikvideos in den frühen 80ern, die Konsum und Vermarktung von Musik komplett umgekrempelt haben. Dafür hat das Podcast-Team Verstärkung von Peter Illmann, dem ersten Moderator der legendären Video-Sendung "Formel Eins". Er erzählt, wie manche Songs erst durch die Video-Clips zum Hit geworden sind, weil die aufwendig und teuer produziert waren.

Liebeserklärung in 80er-Form - Das Mixtape

Außerdem sprechen Bernd und Dave über ihre früheren 80er Mixtapes, die sie für die Reise, die Autofahrt oder fürs Unglücklich-Verliebsein mal auf Kassette zusammengestellt haben. Dabei kommt auch die Frage auf, ob sich das Mixtape-Feeling der C-90 von früher in Zeiten von Streaming-Diensten und mp3s zurückholen lässt?

Dave und Jörg sprechen in weiteren Folgen über "Schräge One-Hit-Wonder" mit den Gästen Bruce & Bongo, einer NDW-Sonderfolge mit NDW-Star "Markus" ("Gib Gas, ich will Spaß"), der "Dancekultur der 80er" mit DJ Piet Blank vom Duo "Blank & Jones" oder "ABBA in den 80ern", in denen auch Benny und Björn zu hören sind.