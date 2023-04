Ab Mai gilt das Deutschland-Ticket für 49 Euro. Dann heißt es einfach: Einsteigen und losfahren! Eine gute Gelegenheit die schönsten Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz zu entdecken.

Einige Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz sind so schön, da ist der altbekannte Spruch "Der Weg ist das Ziel" einfach wahr. Die fünf schönsten Strecken durch unser Bundesland haben unsere Kolleginnen und Kollegen der Redaktion "Eisenbahn Romantik" für Sie zusammengestellt. Online können Sie sich vorab schon mal die Strecke anschauen.

Loreley und UNESCO Weltkulturerbe: Mit dem Zug durch das Obere Mittelrheintal

Eine Bahnfahrt am Mittelrhein zählt nicht nur zu den schönsten Bahnerlebnissen in Rheinland-Pfalz, sondern gleich zu den schönsten Bahnstrecken in Deutschland. Wir passieren Schlösser, Burgen und auch die sagenumwobene Loreley. Neben der herausragenden Landschaft hat man bei dieser Fahrt immer auch den Mythos Rhein vor Augen.

Einer der ältesten Ausflugszüge Deutschlands Mit dem "Bundenthaler" durch das Dahner Felsenland

Wo die Felsen so fantasievolle Namen haben wie Jungfernsprung, Hexenpilz, Teufelstisch oder Mooskopf, fährt seit 1911 der sogenannte "Bundenthaler" durch das Dahner Felsenland. Dabei handelt es sich beim "Bundenthaler" nicht um eine gewöhnliche, modernen Regionalbahn, sondern um einen ganz besonderen Zug. Der "Bundenthaler" ist einer der ältesten Ausflugszüge Deutschlands.

Koblenz, Trier und Deutsches Eck: Die Reise mit der Moseltalbahn

Von Frankreich kommend windet sich "La Moselle" kurvenreich an Trier vorbei bis nach Koblenz und zum Deutschen Eck – eine der schönsten Flusslandschaften Deutschlands.

Von der Großstadt ins Weinland: Die Rhein-Haardtbahn

Wer aus Mannheim oder Ludwigshafen kommt und nach Bad Dürkheim zum Weintrinken fahren will, muss entweder übernachten oder die 4A nehmen: die Straßenbahn, die ab Oggersheim zur Eisenbahn wird, besser bekannt als "Rhein-Haardtbahn". Die Strecke der legendären "Rhein-Haardtbahn" ist zwar nicht so kurvenreich wie an der Mosel oder im Oberen Mittelrheintal, sondern tatsächlich eher so gerade, als wäre sie mit dem Lineal verlegt worden, was sie aber nicht weniger schön macht.

Ausflug zu den Museumsbahnen

Nutzen Sie das 49-Euro-Ticket, um zu einen der vielen Museumsbahnen im Südwesten zu fahren. Von dort aus geht es mit viel Dampf durch besondere Regionen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Weitere SWR1 Zugtipps