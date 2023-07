Flirrende Hitze auf einer einsamen, staubigen Straße, eine Hand an der Gitarre. Sie stehen sich gegenüber und jetzt entscheidet sich… wessen Song in unserem Programm läuft.

Diesen Sommer treffen bei SWR1 Rheinland-Pfalz die Giganten des Rock aufeinander! Zwei Rock-Bands stehen sich mit einem ihrer Welthits gegenüber. Welcher Rocksong am Ende des SWR1 Rock-Duells gewinnt und in unserem Programm zu hören ist, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme.

Stimmen Sie ab!

Das erste Duell gewann Deep Purple mit "Black Night". Und schon stehen die nächsten Kandidaten zur Abstimmung bereit: The Guess Who mit "American Woman" gegen ZZ Top und "Gimme All Your Lovin". Den Gewinnersong hören Sie dann am Montag, 10. Juli, in SWR1 Der Tag ab 16 Uhr.

Die Rock-Duelle