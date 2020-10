Der Herbst ist da und damit wird es endgültig Zeit, den Garten für die kalte Jahreszeit fit zu machen. Wir sagen Ihnen, was Sie jetzt beachten sollten.

Tiere mögen keinen gepflegter Garten

Das ganze Laub auf Rasen und in den Beeten schön zusammen gerecht und zur Sammelstelle gefahren und alle Büsche, Sträucher und Blumen kurz zurück geschnitten. So mögen die meisten Deutschen ihren Garten im Herbst am liebsten. Alles schön aufgeräumt, aber die Natur sieht das anders.

Verwelktes Laub in den Beeten, verwelkte Blüten, ein paar morsche Zweige und vielleicht noch ein paar liegen gebliebene Äpfel oder Nüsse. Das mag zwar ein wenig unordentlich aussehen, aber die Vögel lieben es. Stefan Bosch, Nabu

Büsche und Sträucher schneiden

Viele Blumen und Sträuchern sind zufrieden, wenn sie einmal pro Jahr geschnitten werden. dieser Schnitt muss nicht zwingend im Herbst erfolgen, erklärt SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach. "Im Frühjahr reicht es auch noch," so die Empfehlung.

Vielen Pflanzen wie Rosen, Rhododendren oder Flieder ist das sogar lieber. Frühblühende Sträucher wie etwas Forsythien sollen sowieso erst nach ihrer Blüte geschnitten werden, spätestens im Mai. Bäume und Hecken sollten Sie aber spätestens im Februar zurecht stutzen, denn zwischen Anfang März und Ende Oktober ist es laut Bundesnaturschutzgesetz verboten, um brütenden Vögel nicht zu stören.

Umgraben und Fräsen

Was das obligatorische Umgraben des Nutz-Gartens im Herbst angeht, hat SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad eine geteilte Meinung: "Wo ich schweren, lehmigen Boden habe, da ist das Spaten sinnvoll. Bei leichteren Böden reicht der Einsatz des Garten-Grubbers oder der Harke. Ich muss nicht unbedingt alles umgraben oder fräsen."

Umgraben im Herbst ist, so der SWR1 Gartenexperte, nur bei schweren Böden wirklich ratsam. picture-alliance / Reportdienste R. Schoenenberg



Nach dem Umgraben sind die Beete allerdings noch nicht ganz bereit für den Winter, erklärt Konrad weiter: "Was ich später noch machen muss, ein wenig Gründünger einbringen. Im Zweifel reicht auch der letzte Rasenschnitt."

Herbstlaub

Das Verbrennen von Laub ist seit 2015 grundsätzlich verboten. Das regelt das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Auch der Einsatz von Laubbläsern in Privatgärten ist laut NABU nicht sinnvoll: "Deshalb besser auf Laubsauger verzichten und lieber zu Besen und Rechen greifen oder das Laub insbesondere unter Sträuchern und Bäumen liegen lassen."

Kübelpflanzen richtig überwintern

Für alle Pflanzenfreunde wird es jetzt auch Zeit, sich Gedanken zu machen, wie die Kübelpflanzen auf Balkon und Terrasse gut über den Winter kommen. Und dabei gilt zu beachten: jede Pflanze ist anders.

Nistkästen

Jetzt ist, so Konrad, auch der richtige Zeitpunkt, sich um die Nistkästen zu kümmern. "Bevor ich da aber rangehe," erläutert Konrad, "ziehen Sie sich ein paar Handschuhe und eine Maske zum Schutz vor Staub, Kot und Milben an." Den alten Inhalt der Nistkästen können Sie einfach in der Bio-Tonne entsorgen. "Dann wird der Kasten ausgebürstet und wenn es ganz schlimm ist, mit heißem Wasser ausgewaschen," so Konrad weiter. Scharfe Reiniger oder gar Desinfektionsmittel verbieten sich bei Nistkästen von selbst. Besondere Vorsicht sollten Sie beim Öffnen der Nistkästen walten lassen: "Sonst springt ihnen vielleicht schon ein Siebenschläfer aus dem Winterquartier entgegen."

Werkzeug nicht vergessen

Zu guter Letzt hat der SWR1 Gartenexperte einen Praxistipp in Sachen Werkzeuge: "Spaten und Harke nicht vergessen, sondern sauber machen und wegräumen." Der Experte erinnert auch an die Garten-Bewässerungs-Anlagen und Wasserleitungen, die zum Schutz vor dem Frost jetzt geleert werden sollten.