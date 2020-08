per Mail teilen

Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt. Auch für das Umfeld oft eine Herausforderung. Neurologe Prof. Armin Grau gibt Tipps zum Umgang mit der Nervenkrankheit und wie man ihr vorbeugen kann.

Jedes Jahr gibt es in Deutschland mehr als 300.000 neue Alzheimer- und andere Demenzerkrankungen, wie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft in Berlin berichtet. Demenz ist damit eine der häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Doch: "Demenz ist keine finale Sache", sagt Prof. Armin Grau, Chefarzt für Neurologie des Klinikums Ludwigshafen, und macht Betroffenen und Angehörigen Mut.

"Als Neurologe habe ich eine ganze Reihe von Patienten im Gedächtnis, denen wir sehr gut helfen konnten und bei denen keinerlei kognitive Störungen mehr bestehen", sagt Grau. Zum Beispiel gibt es Demenz im Rahmen von Schilddrüsenerkrankungen. Hier gilt: "Die muss man einfach aufdecken, gut therapieren und dann kann man dem Menschen helfen." Besonders wichtig sei es daher, eine genaue Diagnose zu stellen und dann im Einzelfall eine Therapie daraus abzuleiten.

Demenzformen und Behandlungen Demenz ist eine große Übergruppe von Krankheiten. Die bekannteste und häufigste Form ist dabei die Alzheimersche Demenz, erklärt Neurologe Grau. Sehr häufig seien auch gefäßbedingte Demenzen. "Das muss man sich so vorstellen, dass viele kleine Schlaganfälle, dann auch zu einer Funktionsstörung des Gehirns führen, die dann zu einer Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit der Menschen führt." Danach gebe es noch zahlreiche andere, sehr seltene Ursachen von Demenzen. "Bei Alzheimer kann ich mit Medikamenten einiges erreichen. Es gibt aber eine Reihe von anderen Demenzformen, die kann ich ursächlich behandeln", so Grau. Zum Beispiel bei einem Normaldruckhydrozephalus. "Das ist eine häufige Volkskrankheit, da helfen Nervenwasserpunktionen und am Ende auch eine Operation durch einen Neurochirurgen, wenn das die Ursache einer Demenz ist." Wichtig in jedem Fall: "Ein Bild vom Kopf machen, ein Computertomogramm oder besser gleich ein Kernspintomogramm, man muss eine gute neurologische Untersuchung bekommen und muss die Demenzursache abklären."

Wie das Thema Demenz ansprechen?

Prof. Dr. Armin Grau ist Direktor der Neurologischen Klinik mit Klinischer Neurophysiologie und Stroke Unit am Klinikum Ludwigshafen. Pressestelle Klinikum Ludwigshafen

Wie spreche ich möglicherweise betroffene Menschen an? Eine Frage, die sich gerade Angehörige oft stellen, sobald erste Symptome wie leichte Ermüdbarkeit, Reizbarkeit, Vergesslichkeit oder nachlassendes Urteilsvermögen auftreten.

Dazu rät Mediziner Grau: "Wenn ich im Freundeskreis jemanden habe, dessen geistige Leistungsfähigkeit erkennbar nachlässt, dann ist es schon unsere Pflicht das vorsichtig, vertrauensvoll und mit viel Verständnis anzusprechen und nahezulegen, sich in eine fachärztliche Abklärung zu begeben, um zu gucken, wie viel ist denn da jetzt wirklich dran."

Vorsichtige Ansprache empfohlen

Der Facharzt klärt dann ab: Ist tatsächlich ein relevanter Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit vorhanden, der dann weiter therapiert werden muss, oder hängen die Symptome beispielsweise mit einer Überlastung oder anderen Ursachen zusammen?

Bestätigt sich eine Demenz, kann das für die betroffene Person durchaus Konsequenzen haben, zum Beispiel im Einzelfall für die Fähigkeiten ein Fahrzeug zu führen oder andere potenziell gefährdende Tätigkeiten auszuüben. "Ich denke, da ist es freundschaftlich gesehen dann sehr sinnvoll, jemanden vorsichtig anzusprechen", sagt Grau.

Gibt es einen Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer? Alzheimer ist eine Form von Demenz. Es ist die häufigste Demenzerkrankung und gehört zu den sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, erklärt Neurologe Grau. "Im Grunde genommen müssen wir Ärzte sagen, das ist ein Begriff dafür, dass wir nicht richtig wissen, was die Ursache ist. Wir wissen bei der Alzheimer-Demenz, dass bestimmte Proteine fehlen - aber welche Rolle das ganz genau spielt, ist immer noch nicht ganz verstanden." Die Alzheimer-Erkrankung ist die wichtigste Demenzform, aber bei weitem nicht die einzige.

Kann man Demenz vorbeugen?

Prävention ist dabei für den Neurologen ein besonders wichtiges Thema. Die Forschung der letzten 20 Jahre habe dazu enorm viele Erkenntniszuwächse gebracht. "Man hat nämlich gelernt, dass nicht nur der gefäßbedingten Demenz, sondern auch der klassischen Alzheimer-Demenz vorgebeugt werden kann", so Grau.

"Das Problem ist nur, ich kann mit der Vorbeugung nicht mehr anfangen, wenn die Demenz schon beginnt, sondern diese Effekte erzielt man dann, wenn man im mittleren Lebensalter ist", so der Neurologe. Entscheidend seien hier die Lebensjahre zwischen 35 und 60.

Risikofaktoren meiden

In diesem Lebensabschnitt gilt es daher, die Risikofaktoren für die Volkserkrankung Demenz zu meiden. Grau rät daher: Nicht rauchen, wenig Alkohol trinken, körperlich aktiv sein, ein normales Körpergewicht halten, erhöhten Blutdruck erkennen und behandeln sowie eine gegebenenfalls vorhandene Zuckerkrankheit richtig einstellen.

Außerdem wichtig: Sich geistig fit halten und soziale Kontakte pflegen. "All das sind demenzpräventive Maßnahmen. Man kann also eine ganze Menge gegen Demenz tun", so das Fazit von Neurologe Grau.