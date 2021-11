per Mail teilen

Rund 300.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Demenz. Nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen ergeben sich nach dem ersten Schock eine Vielzahl von Fragen.

Welcher Arzt ist der richtige? Welchen Verlauf muss man erwarten? Welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es? Welche Vorkehrungen sollte man als Familie treffen?

Dr. Sarah Straub ist Demenzforscherin beschäftigt sich täglich mit solchen Fragen. Wenn auch Sie eine Frage zum Thema Demenz haben, können Sie sie hier stellen. Die Expertin wird sie am Sonntag nach ihrem Besuch bei SWR1 Leute beantworten. Einige ausgewählte Fragen und ihre Antworten senden wir dann am Montag, 15. November, in SWR1"Der Vormittag" zwischen 9 und 12 Uhr.

SWR1 Leute im SWR1 Studio-TV SWR Am Sonntag, 14. November 2021, übertragen wir SWR1 Leute mit Sarah Straub ab 10 Uhr live im SWR1 Studio-TV.

