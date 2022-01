Deep Purple – "Fireball"

per Mail teilen

Hören wir bei „Fireball“ von Deep Purple tatsächlich die Wurzeln des Metal und Speedmetal? Darüber „streiten“ sich in diesem Podcast die SWR1-Musikredakteure Frank König, Christian Pfarr und Stephan Fahrig.

So oder so ist „Fireball“ unbestritten das zweite Album der legendären Mk-II-Besetzung von Deep Purple (Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Jon Lord, Roger Glover, Ian Paice). Dieses Jahr feiert die Platte ihren 50. Geburtstag. Bei der Veröffentlichung 1971 wurde „Fireball“ zum ersten Album von Deep Purple, das es bis auf Platz 1 der Albumcharts schaffte – zumindest in ihrer Heimat UK. Dabei war die Band selber gar nicht wirklich zufrieden mit dem Album.

Die Beatles, The Who und Warpig bei Deep Purple

Was die kanadische Band „Warpig“ und die britischen Rocklegenden von „The Who“ und den „Beatles“ zum Album beigetragen haben, erfahrt ihr im Podcast. Außerdem sprechen wir auch über die gesundheitlichen Probleme der damaligen Bandbesetzung und natürlich auch den legendären Streit zwischen Sänger Ian Gillan und Gitarrenlegende Ritchie Blackmore.

„Fireball“ ist das zweite Album der legendären Mk-II-Besetzung von Deep Purple. Dieses Jahr feiert die Platte ihren 50. Geburtstag. Harvest Fireball Titelliste: Fireball No No No Demon's Eye Anyone's Daughter The Mule Fools No One Came

"Fireball" ist nicht gleich "Fireball"

Nicht überall auf der Welt wurden auf dem Album "Fireball" die gleichen Songs veröffentlicht. Die oben genannten Songs waren auf der europäischen Version von "Fireball". In den USA, Kanada und Japan gab es eine andere Version des Albums. Dort kam als dritter Song "Strange Kind Of Woman" anstatt "Demon's Eye.