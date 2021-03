Am Freitag, 26. Februar, war der Spitzenkandidat der Linken für die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz David Schwarzendahl im SWR1 Studio. Er möchte mit seiner Partei am 14. März erstmals in den Landtag einziehen. Seine Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Sozialer Wohnungsbau: 20.000 neue Sozialwohnungen? Hochmoselübergang: Unterfrequentierte Brücke?

David Schwarzendahl von der Linken sagte in SWR1, die Ampel-Regierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe für die Legislaturperiode 20.000 neue Sozialwohnungen versprochen. Die Regierung sei dabei glorreich gescheitert und habe nicht einmal 10.000 neue Sozialwohnungen gebaut, so der Linken-Spitzenkandidat weiter. Mit seinen Aussagen hat er nur teilweise Recht. Die Koalition von SPD, FDP und Grünen in Rheinland-Pfalz hatten im Koalitionsvertrag das Ziel von 20.000 neuen Sozialwohnungen formuliert. Dort heißt es: „Insgesamt sollen in dieser Legislaturperiode gut 20.000 Wohnungen neu in die soziale Wohnraumförderung aufgenommen werden.“

Dieses selbstgesteckte Ziel hat die rheinland-pfälzische Landesregierung verfehlt. Die Regierung hat aber mehr Wohnungen gefördert, als von Schwarzendahl behauptet. Nach Angaben der Landesregierung Rheinland-Pfalz wurden in den Jahren von 2016 bis 2020 12.461 Sozialwohnungen neu in die Förderung aufgenommen. Somit stimmt Schwarzendahls Aussage nur zur Hälfte.

Der Spitzenkandidat der Linken kritisierte am Freitag auch den Hochmoselübergang. Er hält diesen für überflüssig und sagte, die Brücke sei unterfrequentiert. Es fahren nach seiner Aussage also täglich weniger Autos und LKW über die Brücke, als prognostiziert. Mit der Aussage hat Schwarzendahl Recht.

Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) fuhren im September 2020 durchschnittlich 12.600 Fahrzeuge täglich über die Brücke. Eine Prognose von 2009 war für 2025 von gut 25.000 Fahrzeugen am Tag ausgegangen. Das ist auch die einzige Verkehrsprognose, die vorliegt. Schätzungen für das vergangene Jahr gibt es nicht. Die Differenz zwischen Prognose und tatsächlichem Verkehr nur als Folge der Corona-Pandemie zu begründen, sei laut LBM "sachlich falsch".

Denn 2009 gingen die Planer von deutlich mehr Passagieren am Flughafen Frankfurt Hahn aus. Geplant worden sei mit jährlich elf Millionen Passagieren, 2019 – also vor Corona – waren es 1,5 Millionen Fluggäste am Hahn. Außerdem waren die Planer davon ausgegangen, dass die Lücke der A1 zwischen Blankenheim und Dahn geschlossen sein würde – die Autobahnlücke besteht heute noch. Dennoch geht der LBM davon aus, dass die Hochmoselbrücke in den nächsten Jahren immer stärker genutzt werden wird.