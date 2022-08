Schön grün soll er sein

Saftig grün sollte der Rasen sein, in Realität ist er braun. Doch es gibt Rasenfarbe, die den Rasen wieder grün macht. Was bringt es? Wie umweltfreundlich und nachhaltig ist das?

Nach Wochen ohne Regen und örtlichen Bewässerungsverboten versuchen manche ihren Rasen mit Rasenfarbe wieder grün zu machen.

Woher kommt der Trend "Rasen färben"?

Rasenfarbe ist ein Trend aus den USA. Im Bundesstaat Kalifornien, dem Staat mit dem schwierigsten Klima für das satte Grün ist die Bewässerung streng geregelt. Damit nicht jede Fläche im Sommer braun wird, kommt dort der „Lawn-Painter“, der Rasen-Anstreicher zum Einsatz. Runde 130 Euro werden laut MyHomebook.de fällig, soll der Rasen auch im Sommer nicht braun sondern satt grün angestrichen werden. Der Trend kommt in diesem Sommer auch bei uns an und immer mehr Baumärkte und Gartenversender bieten sogenannte Rasenfarbe, oder auch farbigen Rasendünger an.

Solche Bilder von vertrocknetem Rasen könnten dank Rasenfarbe bald der Vergangenheit angehören. Doch ist das wirklich gut?

So wird Rasenfarbe eingesetzt

Rasenfarbe wird – je nach Produkt – verdünnt oder unverdünnt mit Wasser und Druck auf den Rasen aufgebracht. Vergleichbar ist die Prozedur mit dem Lackieren mit Kompressor oder Sprühdose. Die Farbe soll, so die Hersteller sogar einem Regenguss standhalten können und kann nur wieder entfernt werden, indem der Rasen abgemäht wird. Für eine Rasenfläche von 100 Quadratmetern sind zwei bis vier Liter Rasenfarbe notwendig. Bei einem Literpreis von über 30 Euro kein billiges Vergnügen.

Das meint SWR1 Umweltexperte Werner Eckert zum Rasenfärben Werner Eckert, Redaktionsleiter Umwelt und Ernährung SWR „Lieber gefärbt als mit Gewalt natürlich grün gehalten.“ Für den SWR1-Umweltexperten ist Rasenfarbe das geringere Übel, wenn, wie in diesem Sommer, das Wasser für die regelmäßige Beregnung des Rasens knapp ist: „Die Bewässerungsorgien in vielen Privatgärten sind viel schädlicher als diese Farbe, auch wenn ich das Ganze eher für einen Gag halte. Über Geschmack kann man ja ohnehin nicht streiten! Aber für mich ist das keine Lösung. Mit meinem Rasen ist es nämlich wie mit meinen Haaren: Das Problem ist mit Farbe nicht mehr zu beheben. Es ist nichts mehr da, was man noch Färben könnte."

Gut zu wissen: das Gras kommt nach ein paar Regengüssen dann von selbst in Grün wieder.

Woraus besteht Rasenfarbe?

Laut der Firma GGW, einem Hersteller von Rasen- und Heckenfarbe in Emdingen am Kaiserstuhl besteht die Farbe aus einer Verbindung aus Wasser, Pigmenten und einem geringen Anteil an Harz. Die Farbe sei: „biologisch abbaubar und kompostierbar“, so GGW weiter. Außerdem soll die Farbe giftfrei sein und keine Gefahr für Kinder oder Tiere darstellen, so der Hersteller auf seiner Internetseite.

Kritik

Natürlich gibt es auch Kritik am Rasen färben. So kritisiert die Deutsche Rasengesellschaft (DRG), dass vertrockneter Rasen kein CO2 bindet und keinen Sauerstoff produziert. Im Weiteren bedeute das, dass auch die Umgebungsluft nicht gekühlt würde. Außerdem biete vertrockneter Rasen, auch mit grüner Färbung wenig attraktive Erholungsmöglichkeiten, so die Experten.

Der Naturschutzbund (NABU) geht noch weiter und rät statt reiner Zierwiesen lieber eine robustere Wildblumenwiese anzulegen und Schattenspender wie Sträucher und Bäume zu pflanzen.

SWR1 Gartenexperte: "Von Rasenfärben halte ich nix"

SWR1 Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach ist kein Fan von der Farbe. "Davon halte ich nix", meint er. "Ich habe in letzter Zeit nur wenige Flächen gesehen die grün waren und diese wurden bewässert. Da kann ich auch gleich Kunstrasen machen. Rasen muss grün sein und Sauerstoff bilden. Rasen grün spritzen ist eine Fehlinvestition", sagt Konrad und ist somit anderer Meinung als sein Kollege Werner Eckert.

Konrads Tipp für die Zukunft: Lieber hitzeresistentere Pflanzen im Garten haben.