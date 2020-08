per Mail teilen

Der Darm ist das größte Organ in unserem Körper und für eine Menge verantwortlich. Wir haben über die Auswirkungen des Darms auf unser Wohlbefinden mit Detlef Schuppan, Gastroenterologe an der Universitätsmedizin Mainz, gesprochen.

"Die neuesten Erkenntnisse zeigen ganz klar, dass der Darm ganz entscheidend alle Körperfunktionen beeinflusst", erklärt Detlef Schuppan. Das betrifft neben Übergewicht auch chronische Erkrankung, wie Rheuma und Multiple Sklerose.

Unbekannte Zusammenhänge

Bisher dachte man, dass ein Organ ein relativ geschlossenes System sei, so der Gastroenterologe. "Diese Sicht hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. Jedes Organ kommuniziert mit anderen Organen über Botenstoffe. Und der Darm hat die größte Oberfläche, die - über unsere Ernährung und andere Stoffe - in Kontakt mit der Außenwelt tritt. Damit beeinflusst der Darm erheblich andere Organe."

Der Darm hat auch Einfluss auf Rheuma dpa Bildfunk Picture Alliance

Hörerfrage: Kann man tatsächlich Rheuma durch Darm-Maßnahmen bekämpfen?

Schuppan: "Wir beginnen gerade in Mainz eine Studie an Rheumapatienten, die wir mit einer bestimmten Ernährung versehen. Die einen essen weizenhaltig, die anderen weizenfrei. Es gibt auch andere Maßnahmen, dass man Mikroben durch Probiotika beeinflusst. Und es gibt sehr gute Hinweise, dass die Ernährung erheblich auch Rheuma beeinflussen."

Hörerfrage: Durchfall nach jedem Frühstück: Das Weglassen diverser Lebensmittel und eine Darmspiegelung hat nichts ergeben. Der Hausarzt ist ratlos.

Bestimmte Lebensmittel wie Milch können Durchfall auslösen Getty Images Thinkstock -

Schuppan: Das sind die Patienten, die in die Kategorie "Reizdarm" gesteckt werden. Wir wissen mittlerweile, dass ein Großteil dieser Patienten eine Nahrungsmittelallergie hat. An erster Stelle steht Weizen mit anderen glutenhaltigen Nahrungsmitteln, die diese allergischen Reaktionen hervorrufen können. An zweiter Stelle stehen Milch, Hefe und Soja. Und darüber hinaus müssen wir natürlich auch noch einmal genau nachsehen, ob alles untersucht wurde. Man kann es dann wirklich nur beurteilen, wenn man noch einmal alle Unterlagen und die Patienten sieht.

Hörerfrage: Sollte man auf einige Nahrungsmittel beim Kind verzichten, um Allergien und chronische Krankheiten vorzubeugen?

Schuppan: Da muss man eher einen gegenteiligen Ratschlag geben. Jedes Kind sollte, wenn es nicht krank ist, ausgewogen ernährt werden. Das betrifft alle Nahrungsmittel. Nicht zu viel von dem einen, nicht zu wenig von dem anderen. Das beugt gerade Allergien gegen diese bestimmten Nahrungsmittel vor. Wenn man sie nicht im Überschuss anbietet, dann lernt der Darm Toleranz.

Hörerfrage: Wie lässt sich Divertikulitis - eine schwere Entzündung im Darm - verhindern?

Schuppan: Divertikulose und deren Komplikation, die Divertikulitis, ist relativ häufig. Sie hatte einen gewissen genetischen Faktor, hängt aber auch mit der Ernährung und der Darmfunktion zusammen. Wenn sie an Verstopfung leiden, sollten Sie auf jeden Fall die Verdauungstätigkeit regulieren. Das kann man mit Flohsamen in viel Flüssigkeit machen. Sie können einen Probiotikum und faserstoffreiche Nahrung mit viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Das ist die beste Prophylaxe.

Hörerfrage: Kann die Hautkrankheit Lupus - "Schmetterlingsflechte" - auch etwas mit dem Darm zu tun haben?

Schuppan: Das kann ich bejahen. Für den Lupus gibt es relativ gut etablierte Standardtherapien, die man auch wahrnehmen sollte. Man kann in der Tat durch eine bestimmte Ernährung, gegebenenfalls durch Probiotika, bei der Regulation des Darmes einiges erreichen. Auch hier ist wieder der Verzehr von Weizen entzündungsfördernd. Wir machen jetzt eine klinische Studie auch mit und ohne Weizen bei Lupus-Patienten.

Hörerfrage: Warum habe ich bei großer Hitze öfter Durchfall?

Schuppan: Reaktion auf Stressfaktoren wie Hitze sind normal und in der Regel nervlich bedingt. Das kann auf fruchtbaren Boden fallen, wenn man ohnehin schon beispielsweise eine Nahrungsmittelallergie hat oder eine Laktose-Intoleranz. Aber das ist eher eine zusätzliche Stressreaktion, die hier eine Rolle spielt.

Computeranimation eines Darms mit Morbus Crohn. Getty Images Thinkstock -

Hörerfrage: Kann Morbus Crohn - eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung - mit Gefäßentzündungen etwa in den Beinen in einem Zusammenhang stehen?

Schuppan: Ja, das ist möglich. Man weiß nicht, warum es bestimmte Patienten trifft. Sie bekommen dagegen Medikamente und an sich sollte diese Entzündung dann nicht entstehen. Sie können in der Tat eventuell mit der Ernährung etwas tun. Dafür bräuchten sie sicherlich einen Fachmann. Ein Tipp wäre weizenhaltige Nahrungsmittel wegzulassen. Das hilft vielen Patienten, ohne dass wir bisher eine kontrollierte Studie gemacht haben. Eventuell können auch bestimmte, gut ausgewählte Probiotika helfen.