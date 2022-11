Das müssen Sie beim Gebrauchtwagenkauf beachten

Professionelle Banden aus Osteuropa nutzen für lukrative Geschäfte in den USA als unverkäuflich deklarierte Autos, um sie – aufgehübscht und notdürftig restauriert - vorzugsweise in den deutschen Handel einzuführen. Wie funktioniert diese Masche und welche Rolle spielen deutscher TÜV und deutsche Aufsichtsbehörden dabei? Der Film geht den Weg dieser Schrottautos, den „salvage cars“, von den großen Auktionen in den USA bis nach Deutschland nach. mehr...