Am Montag, 1. März, war die Spitzenkandidatin der FDP für die anstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz Daniela Schmitt im SWR1 Studio. Sie ist derzeit Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Mainz. Ihre Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) nicht weiter verkleinern

Die DLR stehen den Landwirten und Winzern als Ansprechpartner zur Verfügung und sind in der Aus- und Weiterbildung involviert. Daniela Schmitt von der FDP sagte in SWR1 auf die Frage eines Landwirts, die DLR seien wichtige Ansprechpartner für die Landwirte. Sie beobachte, dass der Bedarf der Betriebe an den DLR steige, "deshalb darf es hier nicht zu einem weiteren Personalabbau kommen."

Zu Beginn der Legislaturperiode der Ampelkoalition arbeiteten laut rheinland-pfälzischem Wirtschaftsministerium 976,2 rechnerische Vollzeitäquivalente in den einzelnen DLRs. 2021 waren es 858,19, das ist ein Rückgang von 118 Vollzeitstellen. Schmitt mahnte an, es dürfe zu keinem weiteren Stellenabbau kommen. Eben diesen hatte die FDP in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen aber selbst in der Hand, denn die DLR unterstehen dem FDP-geführten Wirtschaftsministerium, in dem Schmitt Staatssekretärin ist.

Das Wirtschaftsministerium wies auf Anfrage darauf hin, die Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen habe in ihrem Koalitionsvertrag Sparmaßnahmen beschlossen: "Von den dort vereinbarten landesweiten Stelleneinsparungen in Höhe von 2.000 Stellen innerhalb der Landesverwaltung wurden auch im Bereich der Landwirtschaftsverwaltung Stellen reduziert."

Zahlt Amazon in Deutschland keine Steuern?

Ein Hörer sagte, Amazon profitiere von der Coronapandemie und zahle dennoch keine Steuern in Deutschland. Schmitt stimmte ihm zu und sagte, "es kann nicht sein, dass Unternehmen in Deutschland Geschäfte machen, aber keinerlei Steuern zahlen". Diese Aussage stimmt so nicht, denn Amazon hat 2020 erstmals Zahlen offengelegt. Demnach zahlte das Unternehmen in Deutschland 261 Millionen Euro an Steuern.

In dieser Zahl hat Amazon allerdings mehrere Steuern und Abgaben aufsummiert, etwa auch die Arbeitgeberanteile für Sozialversicherungen wie Renten- und Arbeitslosenversicherung. Die Sozialversicherungsabgaben machen nach Unternehmensangaben den größten Teil der 261 Millionen Euro aus. Somit ist Schmitts Aussage falsch, Amazon zahlt in Deutschland Steuern (Link: blog.aboutamazon.de), auch wenn öffentlich nicht bekannt ist, wie viele und welche Steuern das Unternehmen zahlt. Dadurch, dass Amazon seine Gewinne zu einem großen Teil reinvestiert, kann es seine Steuerlast reduzieren.