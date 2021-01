Im Sommer 2021 weht wieder internationale Starluft durch den Alzeyer Schlosshof. UB40 featuring Ali Campbell & Astro treten beim Da Capo Open Air Festival auf.

Pressestelle Da Capo Open-Air Festival

Die legendäre Reggaeformation UB40 featuring Ali Campbell & Astro kommen am Samstag, den 21.08.2021 live in den Schlosshof von Alzey. Im Gepäck werden Frontmann Ali Campbell und Kollegen natürlich alle großen Klassiker der Band wie "Red Red Wine", "I Got You Babe" oder "I'll be Your Baby Tonight" haben.